Naudas balvas no valsts saņems U-16 Eiropas čempioni un Gailums, Graudiņai ar Samoilovu interesantas nianses dēļ tās netiks
Ne visiem sportistiem, kuri aizvadītajā nedēļas nogalē kļuva par medaļniekiem Eiropas čempionātos, tiks piešķirtas naudas balvas no valsts.
Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) skaidro, ka šobrīd spēkā ir noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Atbilstoši tiem U-16 kadetu basketbola izlase par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu var pretendēt uz naudas balvu līdz 42 687 eiro. Šī ir naudas summa, uz kuru var pretendēt izlases sportisti, viņu treneri un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki visi kopā.
Latvijas U-16 basketbolisti ar Eiropas zeltu atgriezušies mājās
Svētdien Rīgā pie Daugavas Sporta nama sagaidīti Latvijas basketbolisti, kuri sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
Savukārt šķēpmetējs Patriks Gailums par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu šķēpmešanā var pretendēt uz naudas balvu līdz 5122 eiro. Viņa treneris un apkalpojošie sporta darbinieki kopā var pretendēt uz naudas balvu līdz 2561 eiro. Minētie noteikumi paredz naudas balvas par Eiropas čempionātā izcīnīto 1.-3.vietu, tādējādi Oskars Grava, kurš Eiropas čempionātā 200 metru skrējienā ieguva piekto vietu, uz naudas balvu nepretendē.
Uz naudas balvu par Eiropas čempionātā iegūto trešo vietu nepretendē arī pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa. Abas sportistes pagājušā gada 23. novembrī jau kļuva par pasaules čempionēm pludmales volejbolā, bet attiecīgie noteikumi paredz naudas balvu par vienu augstāko sniegumu laikā no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim. Attiecīgi par Eiropas čempionāta trešo vietu sportistēm balva nav paredzēta.
Latvijas Nacionālajā sporta padomē tiek izskatīti un saskaņoti visi lēmumi par naudas balvu piešķiršanu. Jau ziņots, ka sestdien Latvijas U-16 basketbolisti finālā ar 75:69 apspēlēja Franciju un pirmo reizi vēsturē izcīnīja Eiropas U-16 čempiontitulu. Tāpat vēstīts, ka tajā pašā dienā šķēpmetējs Gailums ieguva bronzu Eiropas čempionātā vieglatlētikā. Gailums ar 82,97 metriem pārspēja ceturtās vietas ieguvēju poli Davidu Vegneru par vienu centimetru.
Savukārt dienu vēlāk - 16. augustā - Latvijas pludmales volejbola duets Graudiņa/Samoilova svētdien Polijas pilsētā Stare Jablonkos Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas. Graudiņa un Samoilova ar 2-1 (20:22, 21:16, 15:12) pieveica francūzietes Klemensu Vjerā un Alinu Šamero.