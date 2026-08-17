Patriks Gailums atklāj emocijas pēc karjeras sasnieguma Eiropas čempionātā
Latvijas vieglatlētam Patrikam Gailumam, kurš Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas medaļu šķēpa mešanā, jau dalība sacensībās bija kā liela dāvana pēc gara rehabilitācijas procesa.
Bronzas medaļu 28 gadus vecais sportists izcīnīja, pateicoties trešajā mēģinājumā sasniegtajiem 82,97 metriem. "Jau atrašanās Eiropas čempionātā bija kā liela dāvana pēc gara rehabilitācijas procesa, kura laikā bija daudz nezināmā. Izdevās izstūrēt tai miglai cauri, un šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Atskatoties uz sacensībām, labi iejutos atmosfērā, kurā apkārt bija līdzjutēji un viņu radītais troksnis," teica Gailums.
Kā atzina Gailums, nākamie lielie mērķi ir 2027. gada pasaules čempionāts Pekinā un 2028. gada olimpiskās spēles Losandželosā. "Par šo sezonu - nezinām, vai vēl turpināsim vai liksim punktu, vēl jāanalizē, kādi ir kopējie apstākļi. Strādāsim tālāk, nekas jau nebeidzas, tikai šodien mazliet papriecājamies par notikušo. Stoiciskā pieejā stūrējam uz priekšu, neskatoties uz to, kas mūs sagaida," skaidroja sportists.
Paralēli sportam Gailums ikdienā strādā tehnikas nomas uzņēmumā "Kono" par tirdzniecības nodaļas vadītāju. Kā teica Gailums, telefons viņam vienmēr ir ieslēgts un pēc dalības Eiropas čempionātā gaida darba pienākumi. "Visu nosaka rezultāts, piemēram, ir darbs, ko viens var darīt četras stundas, bet cits to var paveikt divās stundās. Man ir atbalstošs darba kolektīvs un arī saprotoši klienti. Ja treneris ir Rīgā, tad, piemēram, pirms pusdienlaika ir treniņš, ja nē - tad vakarā pēc darbiem. Visu var salikt, protams, ka tas aizņem atlikušo brīvo laiku," par darba apvienošanu ar sportu stāstīja Gailums.
"Jau no jauniešu vecuma paralēli treniņiem ir bijis nopietns darbs skolā un universitātē. Treniņi gluži nepaņem sešas stundas no dienas, tāpēc atlikušo laiku nepieciešams izmantot vērtīgi. Teiciens, kas saka - jo vairāk dara, jo vairāk var padarīt - ir pavisam reāls," secināja Gailums.
Bronzas medaļa Eiropas čempionātā ir Gailuma līdz šim labākais rezultāts augstākā līmeņa sacensībās. Pēdējos sešus gadus viņš strādā pie trenera Ginta Palameika.
Rīgas lidostā ar ovācijām sagaidīts Patriks Gailums, kurš pagājušajā nedēļā Eiropas čempionātā vieglatlētikā izcīnīja bronzas medaļu šķēpa mešanā. pic.twitter.com/DFcWauZiZO— LETA sporta ziņas (@LETAsports) August 17, 2026