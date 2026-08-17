"Lens" futbolisti pirmo reizi vēsturē uzvar Francijas Superkausa izcīņā
"Lens" futbolisti svētdien pirmo reizi vēsturē triumfēja Francijas Superkausa izcīņā.
Spēlē par titulu "Lens" savā laukumā ar 1:0 (1:0) pārspēja Parīzes "Saint-Germain" (PSG) vienību.
Laukuma saimnieki guva vienīgos vārtus mačā 32. minūtē, kad pie pretinieku vārtiem viens pats bija palicis Floriāns Tovēns, kurš pēc Matjē Udola piespēles pārspēja parīziešu vārtsargu.
Pirmā puslaika izskaņā "Lens" rindās sarkano kartīti nopelnīja Kiliāns Antonio, mājiniekiem pavadot visu atlikušo maču mazākumā.
PSG ir pagājušās sezonas Francijas čempionvienība, bet "Lens" pirmo reizi kļuva par Francijas kausa ieguvēju un Francijas čempionātu noslēdza otrajā vietā.
2025. gada Francijas Superkausa izcīņā uzvarēja PSG futbolisti. Spēlē par titulu parīzieši tikās ar Marseļas "Olympique" un pamatlaikā cīnījās neizšķirti 2:2, bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā uzvarēja ar 4:1.