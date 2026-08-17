Rodri pēc ilgāka pārtraukuma atkal spēlēs dzimtenē.
Futbols
Šodien 13:45
Pasaules kausa ieguvējs Rodri par vērienīgu transfēru pārcelsies uz Barselonu
Spānijas futbola izlases kapteinis Rodri Ernandess Kaskante jeb Rodri pievienosies Spānijas klubam "Barcelona", atsaucoties uz avotiem, vēsta aģentūra "The Associated Press" (AP).
"Barcelona" izdevies panākt vienošanos ar futbolista esošo Anglijas premjerlīgas klubu Mančestras "City", ar kuru Rodri vēl ir spēkā līgums uz vienu gadu. Barselonas vienībai spāņu pussargs izmaksās aptuveni 76,5 miljonus eiro. Interesi par Rodri izrādīja arī Madrides "Real".
30 gadus vecais pussargs pārstāv "City" kopš 2019. gadā. 2023. gadā viņa vārtu guvums Mančestras komandai atnesa Čempionu līgas titulu, bet 2024. gadā pēc triumfa Eiropas čempionātā kopā ar Spānijas izlasi viņš arī saņēma "Ballon d’Or" balvu. Pirms pievienošanās "City" viņš pārstāvēja Madrides "Atletico" un "Villarreal".
Šovasar Rodri kopā ar Spānijas izlasi uzvarēja Pasaules kausa finālturnīrā un tika atzīts par meistarsacīkšu labāko spēlētāju.