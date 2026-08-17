Latviešu tenisiste Kamilla Bartone turpmāk pārstāvēs agresorvalsti
Tenisiste Kamilla Bartone, visticamāk, mainījusi savu pārstāvniecību no Latvijas uz Baltkrieviju.
24 gadus vecajai Bartonei Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) un Starptautiskās tenisa federācijas (ITF) profilos kā valstspiederība vairs nav norādīta Latvija, taču viņas profila pirmkodos redzams, ka sportiste minēta kā Baltkrievijas tenisiste. WTA un ITF turnīros Baltkrievijas un Krievijas tenisisti startē ar tā dēvēto neitrālo sportistu statusu.
Tāpat Bartone atrodama Baltkrievijas Tenisa federācijas tenisistu rangā, un kā viņas treniņu vieta norādīta Minska. Kā liecina pašas sportistes publikācijas "Instagram" izgaistošajās ziņās, viņa pēdējos mēnešus lielākoties uzturas Baltkrievijā, kur pagājušajā nedēļas nogalē piedalījās vietējās sacensībās.
Latvijas Tenisa savienības (LTS) ģenerālsekretārs Ivans Kuzovenkovs aģentūrai LETA teica, ka federācijai kopš ziemas nav bijusi komunikācija ar Bartoni un tā nav informēta, ka tenisiste mainījusi savu pārstāvniecību uz Baltkrieviju.
Bartone, kura WTA rangā ieņem 808. vietu, profesionālā tenisa turnīros nav spēlējusi kopš maija vidus. Jau savas karjeras laikā Bartone apsvērusi pārstāvniecības maiņu - 2020. gadā tika ziņots par iespējamo Vācijas pārstāvēšanu. 2022. gadā viņa uz laiku pat pārtrauca tenisistes karjeru.