Latvijas U-16 basketbolisti ar Eiropas zeltu atgriezušies mājās
Svētdien Rīgā pie Daugavas Sporta nama sagaidīti Latvijas basketbolisti, kuri sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
Eiropas čempionāta vērtīgākais spēlētājs Beruē atklāj savus nākotnes plānus
Bendžamins Jānis Beruē, kurš kopā ar Latvijas U-16 izlasi kļuva par Eiropas čempionu un kuru atzina par turnīra vērtīgāko basketbolistu, izteicies par savu nākotni.
Sestdien, 15. augustā, Latvijas U-16 izlase ar 75:69 pieveica Franciju, kopumā visā turnīrā nezaudējot ne spēlē. Par visa turnīra rezultatīvāko basketbolistu kļuva Bendžamins Jānis Beruē - vidēji spēlē viņam 23,6 punkti un 15 atlēkušās bumbas. Beruē atzina par visa turnīra vērtīgāko basketbolistu.
Svētdien, 16. augustā, U-16 izlase atgriezās Latvijā, kur tos svinīgi sagaidīja. Īsā sarunā latviešu valodā Beruē atklāja savus tālākos plānus. "Jau rīt (domāts, šodien 17. augustā - aut.) braukšu atpakaļ uz ASV. Domāju, ka nākamgad būšu atpakaļ un spēlēšu izlasē. Domāju, ka jā," par tālāko spēlēšanu Latvijas izlasē teica Beruē, atbildot vēl apstiprinošāk uz papildus jautājumu. "Jā!"
Bendžamins Jānis Beruē dzimis ASV. Viņa māte ir latviete Lāsma Jēkabsone-Beruē, kura arīdzan profesionāli spēlējusi basketbolu. Viņa tēvs, amerikānis Ričards Beruē, nodarbojies ar amerikāņu futbolu. Iepriekšējā nedēļas nogalē Beruē tēvs bija redzams Rīgā.
Tā kā 16 gadus vecajam basketbolistam ir dubultpilsonība (ASV un Latvijas), tad līdz brīdim, kamēr viņš nav aizvadījis vienu spēli Latvijas pieaugušo basketbola izlasē, viņš var izvēlēties pārstāvēt arī ASV. Šajā vasarā jau bija mēģinājumi iesaistīt Beruē pieaugušo izlases darbā, taču vismaz augustā iesaisti patraucēja gaidāmo mācību atsākšanās vidusskolā.