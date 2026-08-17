Valneris Pasaules kausa posmā dambretē izcīna vietu labāko trijniekā
Foto: Latvijas Dambretes federācija
Par sacensību uzvarētāju kļuva pasaules čempions no Nīderlandes starptautiskais lielmeistars Jans Hrēnedaiks.
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Valneris Pasaules kausa posmā dambretē izcīna vietu labāko trijniekā

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas dambretists Guntis Valneris aizvadītajā nedēļā veiksmīgi startējis Pasaules kausa posmā Ķīnā, izcīnot trešo vietu, informē Latvijas Dambretes federācija.

Valneris Pasaules kausa posmā dambretē izcīna viet...

Turnīrā, kurā startēja 165 spēlētāji no desmit valstīm, lielākoties Ķīnas pārstāvji, seši spēlētāji bija izcīnījuši pa 14 punktiem no 18 iespējamiem, un godalgoto vietu sadalījumu noteica papildu rādītāji.

Pēc tiem starptautiskais lielmeistars Valneris izcīnīja trešo vietu, par sacensību uzvarētāju kļuva pasaules čempions no Nīderlandes starptautiskais lielmeistars Jans Hrēnedaiks, bet otrajā vietā ierindojās vēl viens Nīderlandes starptautiskais lielmeistars Martins van Eizendorns.

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