Kārtslēkšanas karalis Duplantiss ar jaunu Eiropas čempionāta rekordu izcīna kārtējo zeltu
Svētdien, 16. augustā, ar pēdējo medaļu komplektu sadalīšanu noslēdzās 2026. gada Eiropas čempionāts vieglatlētikā.
Zviedrijas sportists Armands Duplantiss svētdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā ceturto reizi pēc kārtas uzvarēja kārtslēkšanā.
Mondo Duplantis 🇸🇪 over a Championship Record of 6.15m to win GOLD at the European Championships in Birmingham!🥇— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 16, 2026
🥈 Emmanouil Karalis 🇬🇷 6.00m
🥉 Baptiste Thierry 🇫🇷 5.85m pic.twitter.com/DgmpHnyREm
Viņš ar pirmo mēģinājumu pārvarēja 5,55 un 5,85 metru augstumā novietoto latiņu, ar otro mēģinājumu pārvarēja sešus metrus, bet ar pirmo mēģinājumu - 6,10 un 6,15 metrus, sasniedzot sacensību rekordu. Otrais ar rezultātu seši metri bija Grieķijas sportists Emmanuils Karalis, bet trešais ar pārvarētiem 5,85 metriem - Francijas lēcējs Tjerī Baptists.
Pasaules rekordu gan Duplantiss neuzlaboja. Viņam piederošais rekords ir krietni augstāks - 6,31 metrs, kas tika sasniegts šī gada 12. martā sacensībās dzimtenē Zviedrijā.
Lielbritānijas sportiste Džordžija Hantere svētdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā svinēja uzvaru 1500 metru skriešanā. Pasaules čempionāta vicečempione Hantere finišēja četrās minūtēs un 7,78 sekundēs.
Otro vietu ar rezultātu četras minūtes un 8,80 sekundes ieņēma poliete Klaudija Kazimerska, bet trešā bija portugāliete Patrisija Silva, kura distanci veica četrās minūtēs un 9,22 sekundēs.
Vācijas sportists Frederiks Ruperts svētdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvarēja 3000 metru šķēršļu skrējienā. Ruperts finišēja pirmais ar rezultātu astoņas minūtes un 25,33 sekundes.
Otrais ar rezultātu astoņas minūtes un 25,33 sekundes bija Luksemburgas sportists Rubens Kerenžans, bet trešais ar rezultātu astoņas minūtes un 25,33 sekundes - vācietis Karls Bēbendorfs.
Nīderlandes sieviešu kvartets un Itālijas vīriešu komanda svētdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvarēja 4x400 metru stafetē. Nīderlandes izlase, kurā startēja Mirte van der Shota, Like Klāvera, Eveline Salberga un Femke Brudersa-Bola, finišēja trīs minūtēs un 21,10 sekundēs. Otro vietu ar rezultātu trīs minūtes un 21,68 sekundes ieņēma Lielbritānija, bet trešo ar rezultātu trīs minūtes un 23,57 sekundes - Itālija.
Vīriešiem Itālijas izlase, kurā startēja Edoardo Skoti, Luka Sito, Mohameds Sudasi un Lorenco Benati, sīvā cīņā finiša taisnē nosargāja pirmo vietu un finišēja divās minūtēs un 59,16 sekundēs. Trīs sekundes simtdaļas atpalika un otro vietu ieņēma Lielbritānija, bet trešie ar rezultātu divas minūtes un 59,49 sekundes bija nīderlandieši.
Jau ziņots, ka Valters Kreišs kvalifikācijas sacensībās ar rezultātu 5,45 metri ieņēma 17. vietu 27 kārtslēcēju konkurencē. Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāvēja septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā bija škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons). Gailums izcīnīja trešo vietu, bet Grava - piekto vietu.
Latvijas delegācijā bija iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.