Pauls Jonass pēc divu posmu izlaišanas MXGP atgriežas ar sezonas labāko rezultātu
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta 15. posmā - Zviedrijas "Grand Prix", uzrādīja augstvērtīgu rezultātu.
Divu braucienu kopvērtējumā Jonass ieņēma ceturto vietu, kas tādējādi kļuva par viņa sezonas augstāko rezultātu. Līdz šim tas bija mājas posms Ķegumā, kur viņš kopvērtējumā bija piektais. Jāmin, ka Jonass atgriezās MXGP sacensību apritē pēc divu posmu izlaišanas.
Jonass, kurš pirmajā braucienā izcīnīja otro vietu, otrajā braucienā pirmo apli beidza piektais, nākamajā aplī atkāpās uz septīto vietu, bet piektajā aplī - uz astoto vietu, 13. aplī zaudējot vienu vietu un braucienu beidzot devītajā pozīcijā.
Tāpat kā pirmajā braucienā uzvarēja Džefrijs Herlingss no Nīderlandes, par 6,226 sekundēm apsteidzot francūzi Romēnu Fevru un par 11,356 sekundēm - slovēni Timu Gajseru. Jonass uzvarētājam zaudēja 45,861 sekundi.
Posmā par uzvarētāju ar 50 punktiem kļuva Herlingss, otrais ar 40 punktiem bija Fevrs, trešais ar 38 punktiem - vēl viens francūzis Toms Vials, bet Jonass ar 34 punktiem ieņēma ceturto vietu.
Kopvērtējumā pēc 15 posmiem pirmais ar 735 punktiem ir Herlingss, otrais ar 619 punktiem ir Fevrs, bet trešais ar 575 punktiem ir Gajsers. Jonass ar 312 punktiem ir desmitais.
Jau ziņots, ka sestdien kvalifikācijas braucienā Jonass ieņēma sesto vietu, bet ātrāko laiku sasniedza pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis Džefrijs Herlingss no Nīderlandes. Iepriekš ziņots, ka svētdien MX2 klasē Latvijas motosportisti Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi Zviedrijas "Grand Prix" ierindojās attiecīgi piektajā un septītajā vietā.
Pasaules čempionātā šosezon ir 19 posmi. Sezona noslēgsies oktobra sākumā ar Nāciju kausu motokrosā.