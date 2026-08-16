Japikīno ar septiņu metru lēcienu kļūst par Eiropas čempioni
Itālijas sportiste Larisa Japikīno svētdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā svinēja uzvaru tāllēkšanā.
Pagājušā Eiropas čempionāta sudraba medaļas ieguvēja Japikīno uzvarēja ar septiņus metrus tālu lēcienu.
Viņa apsteidza mājinieci Džazminu Sojersu ar 6,99 metriem un Togo dzimušo Francijas sportisti Hilariju Kpaču ar 6,98 metriem.
Ceturtā ar 6,96 metriem bija portugāliete Agate de Souza, bet piektā ar 6,94 metriem - 2021. gada olimpisko spēļu uzvarētāja un divkārtējā Eiropas čempione no Vācijas Malaika Mihambo.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāvēja septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā bija škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Gailums izcīnīja trešo vietu, bet Grava - piekto vietu.
Latvijas delegācijā bija iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.