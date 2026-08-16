Horvātijas olimpiskā čempione Kolaka triumfē Eiropas čempionātā šķēpa mešanā
Foto: Reuters / Scanpix
Horvātijas olimpiskā čempione Kolaka triumfē Eiropas čempionātā šķēpa mešanā.
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Horvātijas olimpiskā čempione Kolaka triumfē Eiropas čempionātā šķēpa mešanā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Horvātijas sportiste Sara Kolaka svētdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā svinēja uzvaru šķēpa mešanā.

Horvātijas olimpiskā čempione Kolaka triumfē Eirop...

2016. gada olimpiskā čempione uzvarēja ar pirmajā mēģinājumā sasniegtajiem 62,43 metriem.

Otrā ar 61,53 metriem bija vāciete Jūlija Ulbrihta, bet trešā ar 60,93 metriem - divkārtēja sudraba medaļas ieguvēja Eiropas čempionātos serbiete Adriana Vilagoša.

Jau ziņots, ka pamatsacensībās neizdevās iekļūt Latvijas šķēpmetējai Anetei Sietiņai, kura ar rezultātu 56,24 metri ierindojās 13. vietā 29 sportistu vidū.

Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāvēja septiņi sportisti četrās disciplīnās.

Latvijas komandā bija škēpmetēji ⁠Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs ⁠Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji ⁠Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).

Gailums izcīnīja trešo vietu, bet Grava - piekto vietu.

Latvijas delegācijā bija iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.

Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.

Tēmas

Oskars GravaPatriks GailumsKrišjānis SuntažsValters KreišsAnete SietiņaMareks Ārents

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