Lielbritānija ar Eiropas rekordu triumfē 4x100 metru jauktajā stafetē Birmingemā
Lielbritānijas komanda svētdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvarēja 4x100 metru jauktajā stafetē.
Lielbritānijas izlase, kurā startēja Džeremaija Azu, Dina Ešere-Smita, Žarnels Hjūzs un Eimija Hanta, finišēja ar jaunu Eiropas rekordu 39,97 sekundes. Hantai tā bija ceturtā zelta medaļa Birmingemā. Viņa bija pirmā 100 un 200 metru distancēs, kā arī 4x100 metru stafetē.
Otro vietu ar rezultātu 40,11 sekundes ieņēma Vācija, bet trešo ar rezultātu 40,42 sekundes - Spānija.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāvēja septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā bija škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Gailums izcīnīja trešo vietu, bet Grava - piekto vietu.
Latvijas delegācijā bija iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.