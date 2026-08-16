Ostapenko dubultspēļu turnīrā Sinsinati izcīna pārliecinošu uzvaru.
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Šodien 22:23
Ostapenko dubultspēļu turnīrā Sinsinati izcīna pārliecinošu uzvaru
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko svētdien pārī ar taivānieti Suveju Sji svinēja uzvaru Sinsinati "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību pirmajā kārtā.
Ar piekto numuru sacensībās izsētais Latvijas/Taivānas duets ar 7-6 (7:2), 6-3 uzvarēja starptautisko duetu Tereza Mihalīkova (Slovākija)/Olivija Nikolsa (Lielbritānija).
Par uzvaru Ostapenko nopelnīja 120 pasaules ranga punktus.
Otrajā kārtā Ostapenko un Sje tiksies ar internacionālo pāri Andreja Klepača (Slovēnija)/Maja Lamsdena (Lielbritānija) vai citu starptautisko duetu Anastasija Decjuka (Čehija)/Irina Hromačova (Krievija).
Jau ziņots, ka vienspēlē Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 30. vietu un turnīrā bija izsēta ar 26. numuru, otrās kārtas mačā ar 1-6, 3-6 piekāpās Polijas tenisistei Magdalēnai Frehai (WTA 41.).
Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos un beigsies nākamsvētdien.