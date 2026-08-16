Latvijas kausa pusfinālā iekļūst abi Rīgas grandi - „Riga” un RFS
„Riga” un RFS svētdien sasniedza „LVBET” Latvijas kausa futbolā pusfinālu.
„Riga” savā laukumā ar 4:1 (0:0) pārspēja „Metta” komandu. Otrajā puslaikā 53. minūtē rezultātu atklāja Kaju Ferreira, bet Raki Auani 69. un 73. minūtē panāca jau 3:0. 84. minūtē vienus vārtus „Metta” labā atguva Daņiils Čiņajevs, savukārt 90. minūtē Jagu Sikeira panāca gala rezultātu 4:1.
Tikmēr RFS izbraukuma spēlē Rīgā ar 1:0 uzvarēja „Super Nova”. Vienīgos vārtus 20. minūtē guva Duje Koračs pēc Nika Dusalijeva piespēles.
Jau ziņots, ka piektdien „Daugavpils” savā laukumā ar 3:1 pārspēja Ogres „United”.
Pēdējā ceturtdaļfināla spēle notiks pirmdien plkst. 18, kad „Auda” „Skonto” stadionā uzņems „Grobiņu”.
Latvijas kausa pusfināla spēles paredzētas 2. un 3. septembrī, bet fināls plānots oktobra beigās. Latvijas kausa spēles tiešraidē translē platforma „futbols.tv”.
Pašreizējā Latvijas kausa trofejas glabātāja ir „Auda”, kas pagājušā gada finālā ar 2:1 pārspēja „Riga”.