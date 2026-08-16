„Arsenal” sagrauj „Manchester City” un izcīna Anglijas Superkausu.
Futbols
Šodien 19:25
„Arsenal” sagrauj „Manchester City” un izcīna Anglijas Superkausu
Londonas "Arsenal" svētdien uzvarēja Anglijas "Community Shield" mačā jeb Superkausā.
Anglijas premjerlīgas čempione "Arsenal" ar 3:0 (2:0) pieveica Anglijas Futbola asociācijas kausa ieguvēju Mančestras "City".
Pirmos vārtus jau 24. sekundē guva Rikardo Kalafjori, 28. minūtē rezultāta starpību dubultoja Kajs Havercs, bet 48. minūtē 3:0 panāca Martins Ēdegors.
"Arsenal" par Superkausa ieguvēju kļuva 18. reizi. Vairāk uzvaru šajā turnīrā ir vien Mančestras "United" - 21, bet "City" palika līdz šim izcīnītās septiņas uzvaras.