„Mums ir jābūt lepnām par šo panākumu!” Samoilova pēc izcīnītās bronzas Eiropas čempionātā
Mums ir jābūt lepnām par šo panākumu, pēc Tīnas Graudiņas un Anastasijas Samoilovas svētdien Eiropas čempionātā pludmales volejbolā Polijā izcīnītās bronzas medaļas Samoilovu citē Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Jau ziņots, ka svētdien cīņā par trešo vietu ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones Graudiņa un Samoilova ar 2-1 (20:22, 21:16, 15:12) pieveica francūzietes Klemensu Vjerā un Alinu Šamero (15.).
"Mums ir jābūt lepnām par šo panākumu, jo sezonas galvenais mērķis šogad bija Eiropas čempionāts un mēs tajā izcīnījām medaļu," saka Samoilova. "Esam priecīgas, ka parādījām labu sniegumu līdzjutējiem un izdarījām visu, lai nokļūtu uz goda pjedestāla."
"Noteikti izbaudījām trešo setu, jo pretinieces daudz kļūdījās. Mēs piespiedām viņas kļūdīties," saka pāra aizsardzības spēlētāja Samoilova. "Arī pirmais sets bija mūsu pašu rokās, bet otro un trešo setu uzvarējām, pateicoties mūsu spēlei un enerģijai laukumā."
Jau ziņots, ka Polijā Graudiņa un Samoilova nopelnīja 720 pasaules ranga punktus.
Latvijas duets A grupā ar 2-0 (27:25, 21:14) pieveica igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu (32.) un cīņā par pirmo vietu ar 2-0 (21:18, 21:17) - ukrainietes Valentinu Davidovu un Anhelinu Hmiļu (16.), uzreiz iekļūstot "play-off" otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā, kur piektdien ar 2-0 (21:17, 21:18) tika uzvarētas Vācijas pludmales volejbolistes Linda Boka un Lea Kunsta (14.). Ceturtdaļfinālā Latvijas pāris ar 2-0 (21:18, 21:13) pārspēja Ukrainas duetu Tetjana Lazarenko/Sofija Kurņikova (25.), bet sestdien pusfinālā ar 1-2 (21:13, 14:21, 10:15) piekāpās Spānijas pārim Sofija Isuskisa/Tanja Moreno (17.).
Iepriekš ziņots, ka vīriešu turnīrā ar ceturto numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ieņēma dalītu devīto vietu un nopelnīja 460 pasaules ranga punktus, bet dalītu 17. vietu ieņēma trešais Latvijas duets Edgars Točs/Gustavs Auziņš, kas tika pie 360 pasaules ranga punktiem.
Gan vīriešu, gan sieviešu turnīra uzvarētāji iegūst arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā.
Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm kļuva 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone.
Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas.
Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.