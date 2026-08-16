Jānim un Kārlim Reišuļiem Zviedrijas "Grand Prix" pirmajā braucienā MX2 klasē ceturtā un desmitā vieta.
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Šodien 16:52
Jānim un Kārlim Reišuļiem Zviedrijas "Grand Prix" pirmajā braucienā MX2 klasē ceturtā un desmitā vieta
Latvijas motosportisti Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi svētdien pasaules motokrosa čempionāta 15. posma Zviedrijas "Grand Prix" pirmajā braucienā MX2 klasē ierindojās attiecīgi ceturtajā un desmitajā vietā.
Dubultuzvaru svinēja Beļģijas motokrosisti Saša Kūnens un Liams Evertss, kurš atpalika 1,264 sekundes, bet trešais bija DĀR sportists Kemdens Maklelans, uzvarētājam piekāpjoties 11,257 sekundes.
J. Reišulis pirmos 12 apļus brauca trešais, bet finišā sasniedza ceturto labāko rezultātu. K. Reišulis pēc 15. vietas pēc pirmā apļa sestajā aplī pakāpās uz desmito vietu, tajā arī finišējot.
Svētdien notiks arī otrais brauciens.
Tāpat svētdien divus braucienos MXGP klasē aizvadīs Pauls Jonass.
Pasaules čempionātā šosezon ir 19 posmi. Sezona noslēgsies oktobra sākumā ar Nāciju kausu motokrosā.