"Krastu mača" 17.spēlē uzvar Daugavas labā krasta komanda
Bijušais Latvijas basketbola izlases spēlētājs Kristaps Valters sestdien izcīnīja uzvaru diennakts basketbola turnīra "Krastu mačs" tālmetienu konkursā.
Labā krasta komanda kreisā krasta vienību uzvarēja ar 1098:940.
Par katru mačā gūto punktu pasākuma organizatori ziedos divus eiro Ukrainas atbalstam.
Jau ziņots, ka sestdien tālmetienu konkursā uzvarēja bijušais Latvijas basketbola izlases spēlētājs Kristaps Valters.
Šogad "Krastu mača" laikā tika aizvadīta arī īpaša spēle, kas veltīta leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņai, laukumā dodoties arī Guntai Baško, Anetei Šteinbergai, Katei Vilkai, Aleksai Gulbei, Ilzei Jākobsonei un citām Latvijā zināmām basketbolistēm.
Sacensību organizatori ziņo, ka šajā mačā sadarbībā ar "Rietumu Banka" par katru gūto punktu tika ziedoti 30 eiro Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam. Spēlē tika gūti 89 punkti un ziedoti 2670 eiro.
Semjonova bija viena no izveidotājiem fondam, kā mērķis bija palīdzēt sportistiem grūtos dzīves brīžos, kā arī ilgstoši vadīja šo organizāciju.
"Krastu mačs" Rīgas svētku laikā tiek aizvadīts jau 17. reizi, ceturto reizi norisinoties Esplanādē pie Raiņa pieminekļa.
Pēc 17 sezonām rezultāts ir 11-6 Daugavas labā krasta labā.