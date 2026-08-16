Latvijas U-16 basketbolisti ar Eiropas zeltu atgriezušies mājās
Svētdien Rīgā pie Daugavas Sporta nama sagaidīti Latvijas basketbolisti, kuri sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
U-16 izlases treneris pēc vēsturiskā zelta izceļ Beruē gatavību spēlēt pieaugušo valstsvienībā
Visi Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlases spēlētāji Eiropas čempionātā viens otru papildināja, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas U-16 valstsvienības galvenais treneris Edijs Šlesers.
Jau ziņots, ka sestdien Latvijas basketbolisti finālā ar 75:69 apspēlēja Franciju un pirmo reizi vēsturē izcīnīja Eiropas U-16 čempiontitulu.
"Ir gulētas tikai trīs stundas autobusā, bet, redzot šeit šos cilvēkus, ka atbalstītāji nav bijuši tikai zālē, bet arī šeit sekojuši līdzi, pēc uzvaras saņemot apsveikumus no dažādiem cilvēkiem, tas liek aptvert, ka darbs ir izdarīts," teica Šlesers. "Uzzināju par to, ka būs sagaidīšana, tikai lidmašīnā. Bija nojauta, ka vajadzētu būt, bet tik daudz cilvēkus negaidījām."
Viņš izcēla, ka komandas veiksmīgo sniegumu turnīrā sekmēja ne tikai līderu saspēlēšanās, bet visi 12 spēlētāji.
"Visi 12 spēlētāji viens otru papildināja. Daži spēlētāji kādos brīžos vienkārši bija sekmīgāki un viņi to līniju noturēja, bet komandai uzbrukuma dziļums un arsenāls bija pietiekoši plašs un tas mūs padarīja bīstamus. Arī aizsardzībā ar dažādu spēlētāju komplektāciju mēs varējām segt dažādus pretiniekus. Organiski izdevās izveidot labu kolektīvu," stāstīja treneris.
Visās septiņās aizvadītajās spēlēs Šlesers rotācijā izmantoja teju visus 12 spēlētājus. Viņš norādīja, ka komanda pirms turnīra tika gatavota tā, lai nepieciešamajos brīžos visi spēlētāji būti gatavi iesaistīties mačā.
"Spēlētāju menedžments tādā turnīrā ir ļoti svarīgs, jo mērķis ir uzvarēt nevis vienu spēli, bet septiņas. Visi spēlētāji tika mērķtiecīgi gatavoti tā, lai viņi būtu lietderīgi komandai turnīrā. Spēles arī parādīja, ka momentos, kad līderi tiek nosegti, tad citi uzņēmās," viņš piebilda.
Latvijas izlases līderis Bendžamins Jānis Beruē tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju, un Šlesers atklāja, ka jau pirms turnīra brīdinājis Beruē, ka būs spēles, kurās pretinieki viņu mēģinās apturēt divatā vai pat trijatā.
"Es jau pirms turnīra teicu, ka būs situācijas, kad nākas pa divi vai trīs virsū. Tas ļoti izpaudās Serbijas spēlē. Es teicu, lai viņš ir gatavs, ironiski arī teicu, ka būsi kā [Nikola] Jokičs, kurš vairāk piespēlēs. Tieši pret serbiem viņš nospēlēja kā Jokičs - 12 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles. Tas tikai vēlreiz parādīja viņa basketbola domāšanu, arī nesavtīgumu, ka viņš ir gatavs darīt jebko, lai uzvarētu," teica treneris.
Šlesers arī piebilda, ka Beruē būtu gatavs pievienoties Latvijas pieaugušo valstsvienībai jau tagad un vienīgās problēmas, iespējams, sagādātu taktiskās nianses.
"Protams, ka viņam varbūt taktiskās lietas būtu par daudz, bet viņš jau šeit parādīja, ka pretinieku skautings viņam ļoti viegli padodas, gaiša galva. Ienākot lielajā izlasē, kaut kādās struktūrās un nesarežģījot lietas, viņš var jau šodien būt kaut kādas lomas spēlētājs," izcēla treneris.