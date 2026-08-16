Pasaules čempiones Graudiņa un Samoilova izcīna Eiropas bronzas medaļas
Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova svētdien Polijas pilsētā Stare Jablonkos Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas.
Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones Graudiņa un Samoilova ar 2-1 (20:22, 21:16, 15:12) pieveica francūzietes
Klemensu Vjerā un Alinu Šamero (15.).
Pirmā seta galotnē Latvijas pārim bija pārsvars ar 20:18, taču pretinieces guva četrus punktus pēc kāertas un uzvarēja setu ar 22:20.
Otro setu ar trim pēc kārtas gūtiem punktiem sāka Graudiņa ar Samoilovu un, lai arī vienubrīd nokļuva iedzinējos, uzvarēja setu ar 21:16.
Trešajā setā no paša sākuma vadību pārņēma latvietes un, kaut arī Francijas duets atspēlēja trīs mačbumbas, izcīnīja uzvaru ar 15:12.
Polijā Graudiņa un Samoilova nopelnīja 720 pasaules ranga punktus.
Latvijas duets A grupā ar 2-0 (27:25, 21:14) pieveica igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu (32.) un cīņā par pirmo vietu ar 2-0 (21:18, 21:17) - ukrainietes Valentinu Davidovu un Anhelinu Hmiļu (16.), uzreiz iekļūstot "play-off" otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā, kur piektdien ar 2-0 (21:17, 21:18) tika uzvarētas Vācijas pludmales volejbolistes Linda Boka un Lea Kunsta (14.). Ceturtdaļfinālā Latvijas pāris ar 2-0 (21:18, 21:13) pārspēja Ukrainas duetu Tetjana Lazarenko/Sofija Kurņikova (25.), bet sestdien pusfinālā ar 1-2 (21:13, 14:21, 10:15) piekāpās Spānijas pārim Sofija Isuskisa/Tanja Moreno (17.).
Francijas duets B grupā ar 0:2 (20:22, 17:21) zaudēja lietuvietēm Ievai Dumbauskaitei/Gerdai Grudzinskaitei (18.), bet otrajā mačā ar 2-0 (21:16, 21:18) apspēlēja polietes Patrīciju Jundzilu/Jūliju Jaroščaku (31.). "Play-off" pirmajā kārtā francūzietes ar 2-0 (21:9, 21:17) uzvarēja Davidovu/Hmiļu, astotdaļfinālā ar 2-0 (21:17, 21:8) pārspēja itālietes Valentīnu Gotardi un Reku Totu (3.), ceturtdaļfinālā ar 2-1 (21:17, 17:21, 15:10) - šveicietes Ninu Brunneri un Tanju Hīberli (6.), bet pusfinālā ar 1-2 (21:19, 14:21, 12:15) zaudēja ar otro numuru izsētajām nīderlandietēm Katjai Stamai un Raisai Shonai..
Jau ziņots, ka vīriešu turnīrā ar ceturto numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ieņēma dalītu devīto vietu un nopelnīja 460 pasaules ranga punktus, bet dalītu 17. vietu ieņēma trešais Latvijas duets Edgars Točs/Gustavs Auziņš, kas tika pie 360 pasaules ranga punktiem.
Gan vīriešu, gan sieviešu turnīra uzvarētāji iegūst arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā.
Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm kļuva 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone.
Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas.
Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.