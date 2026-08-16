Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" Singapūrā ieņem ceturto vietu "Challenger" turnīrā.
Basketbols
Šodien 14:54
Lasmaņa "Shanghai" paliek bez Singapūras "Challenger" fināla un ceļazīmes uz Malagu
Latvijas 3x3 basketbolista Kārļa Paula Lasmaņa pārstāvētā Ķīnas komanda "Shanghai" svētdien Singapūrā neiekļuva "Challenger" turnīra finālā, ierindojoties ceturtajā vietā un vietu Malagas "Masters" turnīrā nenopelnot.
Ar trešo numuru izsētā "Shanghai" pusfinālā pagarinājumā ar 16:18 piekāpās vēl vienai Ķīnas pārstāvei Handžou "Jingwei" (6.).
Lasmanis sakrāja astoņus punktus, četras atlēkušās bumbas un rezultatīvu piespēli.
Jau ziņots, ka "Shanghai" turnīru sāka no kvalifikācijas, ar 21:17 apspēlējot "Tokyo" (14.) no Japānas un ar 18:16 - Jaunzēlandes komandu "Christchurch" (11.).
Pamatsacensībās C grupā "Shanghai" ar 17:16 uzvarēja Kanādas vienību "Toronto" (4.) un ar 21:15 - "Crvena Zvezda" (8.) no Serbijas, ieņemot pirmo vietu apakšgrupā.
Ceturtdaļfinālā "Shanghai" ar 21:11 sagrāva ar septīto numuru izsēto Bahreinas komandu "Seef".
Singapūras "Challenger" turnīra trīs labākās komandas izcīnīs ceļazīmes uz Malagas "Masters" turnīru.