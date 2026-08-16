Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" Singapūrā sasniedz "Challenger" turnīra pusfinālu.
Basketbols
Šodien 14:17
Lasmanis ar "Shanghai" sasniedz Singapūras "Challenger" pusfinālu
Latvijas 3x3 basketbolista Kārļa Paula Lasmaņa pārstāvētā Ķīnas komanda "Shanghai" svētdien Singapūrā iekļuva "Challenger" turnīra pusfinālā.
Ar trešo numuru izsētā "Shanghai" ceturtdaļfinālā ar 21:11 sagrāva ar septīto numuru izsēto Bahreinas komandu "Seef".
Lasmanis sakrāja astoņus punktus, trīs atlēkušās bumbas un rezultatīvu piespēli.
Pusfinālā Ķīnas vienība svētdien tiksies ar vēl vienu Ķīnas pārstāvi Handžou "Jingwei" (6.).
Jau ziņots, ka "Shanghai" turnīru sāka no kvalifikācijas, ar 21:17 apspēlējot "Tokyo" (14.) no Japānas un ar 18:16 - Jaunzēlandes komandu "Christchurch" (11.).
Pamatsacensībās C grupā "Shanghai" ar 17:16 uzvarēja Kanādas vienību "Toronto" (4.) un ar 21:15 - "Crvena Zvezda" (8.) no Serbijas, ieņemot pirmo vietu apakšgrupā.
Singapūras "Challenger" turnīra trīs labākās komandas izcīnīs ceļazīmes uz Malagas "Masters" turnīru.