Lasmanis ar "Shanghai" sasniedz Singapūras "Challenger" pusfinālu
Foto: Reuters / Scanpix
Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" Singapūrā sasniedz "Challenger" turnīra pusfinālu.
Basketbols

Lasmanis ar "Shanghai" sasniedz Singapūras "Challenger" pusfinālu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas 3x3 basketbolista Kārļa Paula Lasmaņa pārstāvētā Ķīnas komanda "Shanghai" svētdien Singapūrā iekļuva "Challenger" turnīra pusfinālā.

Lasmanis ar "Shanghai" sasniedz Singapūras "Challe...

Ar trešo numuru izsētā "Shanghai" ceturtdaļfinālā ar 21:11 sagrāva ar septīto numuru izsēto Bahreinas komandu "Seef".

Lasmanis sakrāja astoņus punktus, trīs atlēkušās bumbas un rezultatīvu piespēli.

Pusfinālā Ķīnas vienība svētdien tiksies ar vēl vienu Ķīnas pārstāvi Handžou "Jingwei" (6.).

Jau ziņots, ka "Shanghai" turnīru sāka no kvalifikācijas, ar 21:17 apspēlējot "Tokyo" (14.) no Japānas un ar 18:16 - Jaunzēlandes komandu "Christchurch" (11.).

Pamatsacensībās C grupā "Shanghai" ar 17:16 uzvarēja Kanādas vienību "Toronto" (4.) un ar 21:15 - "Crvena Zvezda" (8.) no Serbijas, ieņemot pirmo vietu apakšgrupā.

Singapūras "Challenger" turnīra trīs labākās komandas izcīnīs ceļazīmes uz Malagas "Masters" turnīru.

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3x3TorontoKārlis Pauls Lasmanis

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