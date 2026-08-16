VIDEO, FOTO: čempioni mājās - Rīgā ar ovācijām sagaidīta Latvijas U-16 basketbola izlase
Svētdien Rīgā pie Daugavas Sporta nama sagaidīti Latvijas basketbolisti, kuri sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
Latvijas U-16 izlase Rumānijā finālā ar ar 75:69 pārspēja Franciju un pirmo reizi uzvarēja Eiropas U-16 čempionātā. Latvijas basketbolisti turnīru noslēdza bez zaudējumiem.
Latvijas U-16 basketbolisti ar Eiropas zeltu atgriezušies mājās
Svētdien Rīgā pie Daugavas Sporta nama sagaidīti Latvijas basketbolisti, kuri sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
Jau ziņots, ka sestdien finālā Latvija ar 75:69 (19:21, 13:12, 24:11, 19:25) pārspēja Francijas vienaudžus, noslēdzot turnīru bez zaudējumiem, bet Beruē tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju un kopā ar Markusu Jahoviču iekļauts čempionāta simboliskajā izlasē.
Latvijas U-16 puišu izlase finālā spēlēja otro reizi. 2014. gadā, kad čempionāts notika Latvijā, latvieši finālā arī tikās ar Franciju un zaudēja ar 53:78. Toreiz puišu izlases līderi bija tagadējie pieaugušo izlases spēlētāji Rodions Kurucs, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks un Roberts Blumbergs.
Latvijas U-16 vīriešu izlases galvenajam trenerim Edijam Šleseram palīdzēja treneri Gunārs Gailītis un Sandis Poga.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).