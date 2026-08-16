Vainio un Petross ar sacensību rekordiem kļūst par Eiropas čempioniem
Somijas skrējēja Alisa Vainio un Vācijas pārstāvis Amanals Petross svētdien Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvarēja maratona distancē.
Vainio sasniedza Eiropas čempionātu rekordu divas stundas 22 minūtes un 26 sekundes.
Otro vietu ar personisko rekordu divas stundas 27 minūtes un 21 sekunde izcīnīja ungāriete Lili Vindiča-Tota, bet trešo ar rezultātu divas stundas 27 minūtes un 33 sekundes - mājiniece Ebija Donelija.
Vīriešiem ar jaunu sacensību rekordu divas stundas deviņas minūtes un 11 sekundes uzvarēja Eritrejā dzimušais pasaules čempionāta sudraba medaļas ieguvējs no Vācijas Petross.
Otrais ar rezultātu divas stundas deviņas minūtes un 18 sekundes finišēja itālis Pjetro Riva, bet trešais ar rezultātu divas stundas deviņas minūtes un 21 sekunde - Izraēlas sportists Gašau Ajale.
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā svētdien nestartē.
Jau ziņots, ka sestdien šķēpmešanā Patriks Gailums izcīnīja bronzas medaļu, bet piektdien sprinteris Oskars Grava ieņēma piekto vietu 200 metru sprintā.
Latviju kontinenta meistarsacīkstēs pārstāvēja septiņi Latvijas vieglatlēti - šķēpa mešanā startēs Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēkšanā - Valters Kreišs, 200 metru sprintā - Oskars Grava, bet Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa soļošanā sacentīsies attiecīgi maratona un pusmaratona distancē.
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.