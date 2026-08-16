Latvijas jaunais basketbola talants Beruē Eiropas čempionātā sasniedz iespaidīgu statistiku
Eiropas U-16 čempionāta Rumānijā rezultatīvākais spēlētājs Latvijas basketbolists Bendžamins Jānis Beruē pēc sacensībām ieņēma pirmo vietu sešos individuālajos statistikas rādītājos.
Beruē ar vidēji mačā gūtajiem 23,6 punktiem kļuva par rezultatīvāko spēlētāju, apsteidzot Beļģijas izlases spēlētāju Jusefu Zagdudu ar 22,1 punktu un rumāni Sebastianu Petru Lapusti ar vidēji spēlē gūtiem 20 punktiem.
Sesto vietu ar vidēji mačā gūtu 18,1 punktu ieņēma Jahovičs, bet 35. vietu ar 11,3 punktiem - Markuss Aleksandrovs.
Beruē bija pirmais arī atlēkušo bumbu izcīnīšanā (15 atlēkušās bumbas vidēji mačā), bloķētajos metienos (3,6), vidēji spēlē laukumā pavadītajās minūtēs (32,8), kā arī vidēji mačā sakrātajā efektivitātes koeficientā 36,3 punkti un sakrātajos "double-double", visās spēlēs sasniedzot šo rādītāju.
Bloķētajos metienos Gustavs Vilcāns ar 1,1 bloķētu metienu dalīja 11. vietu, vidēji spēlē laukumā pavadīto minūšu rādītājā Jahovičs ar 28,8 minūtēm ieņēma 11. vietu, bet Aleksandrovs ar 25,6 minūtēm un Vilcāns ar 24 minūtēm spēlē attiecīgi dalīja 30. vietu un ieņēma 41. vietu.
Jahovičs ar 17,4 efektivitātes punktiem dalīja 11. vietu, bet Aleksandrovs ar 13,4 punktiem ieņēma 27. vietu.
Beruē bija otrais metienu efektivitātē no spēles, realizējot 60 no 99 metieniem (60,6%), bet Jahovičs ar realizētiem 42 no 88 metieniem (47,7%) bija devītais.
Beruē bija piektais precīzākais divpunktu metienu izpildītājs (65,4%), bet trīspunktu metienu precizitātē labāko 50 skaitā tika septiņi Latvijas izlases dalībnieki. Ceturtais bija Matīss Preimanis (41,7%), piektais - Jahovičs (41,4%), astotais - Beruē (38,9%), 12. vietu dalīja Kristians Martinsons un Aleksandrovs (pa 37,5%), 22. vietu - Vilcāns (33,3%), bet 43. vietu - Mārtiņš Rasnačs (26,7%).
Soda metienu izpildes precizitātē Beruē un Jahovičs ar 76% dalīja 13. vietu, bet Aleksandrovs ar 55,6% dalīja 37. vietu.
Beruē bija labākais Latvijas komandā arī rezultatīvajās piespēlēs, ar vidēji mačā sakrāto 4,1 piespēli dalot 15. vietu. 18. vietu ar četrām piespēlēm dala Rolands Teikmanis, 26. vietu ar 3,4 piespēlēm - Aleksandrovs, 43. vietu ar 2,3 piespēlēm - Vilcāns, bet 46. vietu ar divām rezultatīvām piespēlēm vidēji mačā - Jahovičs.
Citos statistikas rādītājos Jahovičs ar divām pārķertām piespēlēm dala 15. vietu, ar trim kļūdām Beruē dala desmito vietu, bet Teikmanis ar 3,4 un Aleksandrovs ar 3,3 personiskajām piezīmēm dala attiecīgi otro un piekto vietu.
Komandu statistikas rādītājos Latvijas U-16 izlase ar vidēji mačā gūtiem 89 punktiem kopā ar Franciju dalīja otro vietu rezultatīvāko izlašu rādītājā, piekāpjoties vien Spānijai (91,1 punktus).
Latvijas izlase bija trešā precīzākā metienu izpildītāja no spēles (46,4%), trešā precīzākā divpunktu metienu izpildītāja (56,2%), kā arī otrā precīzākā tālmetienu izpildītāja (32,5%) aiz Lietuvas (33%).
Otro vietu latvieši ieņēma atlēkušajās bumbās (45,3 vidēji spēlē), piekāpjoties Spānijai ar 50,4 bumbām, un bloķētajos metienos (5,4), šajā rādītājā zaudējot poļiem (5,6).
Latvijas izlase sakrāja trešo lielāko efektivitātes koeficientu vidēji spēlē (104 punkti), bet ar Beruē septiņiem "double-double" apsteidza Grieķijas izlasi ar pieciem šādiem sasniegumiem.
Grupas spēlēs Latvijas jaunie basketbolisti ar 82:70 pārspēja Itālijas vienaudžus, ar 88:63 pieveica Turciju un ar 95:80 uzvarēja Čehiju, B grupā ieņemot pirmo vietu. Astotdaļfinālā ar 99:59 tika sagrauta Serbija, ceturtdaļfinālā latvieši ar 92:80 apspēlēja Grieķiju, bet pusfinālā ar 92:87 - Spāniju.
Latvijas U-16 puišu izlase finālā spēlēja otro reizi. 2014. gadā, kad čempionāts notika Latvijā, latvieši finālā arī tikās ar Franciju un zaudēja ar 53:78. Toreiz puišu izlases līderi bija tagadējie pieaugušo izlases spēlētāji Rodions Kurucs, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks un Roberts Blumbergs.
Latvijas U-16 vīriešu izlases galvenajam trenerim Edijam Šleseram palīdzēja treneri Gunārs Gailītis un Sandis Poga.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).