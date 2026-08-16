Gailums par Eiropas čempionāta bronzu: “Šokējoši man pašam”
Bronzas medaļa ir šokējoša man pašam, pēc sestdien Birmingemā šķēpmešanā izcīnītās bronzas godalgas televīzijas kanāla LTV7 tiešraidē teica Latvijas sportists Patriks Gailums.
Atlikušajos trīs mēģinājumos Gailumam vairs neizdevās uzlabot rezultātu, šķēpu raidot 78,30, 77,73 un 80,33 metru tālumā.
"Šokējoši man pašam," par sacensību iznākumu teica Gailums.
Viņš skaidroja, ka kvalifikācijas sacensībās stress ir bijis lielāks.
"Šodien tas bija stipri mazāks, jo "akmens" pēc kvalifikācijas no pleciem novēlās, un tad atlika darbs ar sevi," skaidro šķēpmetējs.
Viņš stāsta, ka sacensību laikā pārgājis no deviņi uz 11 soļu ieskrējienu.
"Tas notika nejauši. Paņēmu vēl divus soļus klāt, un labi, ka pietika vietas ieskrējienam, jo tur, kur man bija deviņi soļi, pēkšņi bija jāiespiež vēl divi," stāsta vieglatlēts. "Labi, ka tā. Šis ir stāsts ar laimīgām beigām."
Sportists stāsta, ka pirmo metienu viņš veica ar organizatoru piedāvāto dzelteno šķēpu, pēc tam atgriežoties pie sava ierastā šķēpa, bet pēc otrā metiena viņam palīdzēja sievas Rūtas Kates Lasmanes atbalsts.
"Viņa ir mans atbalsta personāls, un kopā mēs varam," saka Gailums.
Ceturtās vietas ieguvēju poli Davidu Vegneru latvietis apsteidza par centimetru, bet piekto vietu ieņēmušo čehu Jakubu Vadlejhu - par deviņiem centimetriem.
"Veiksmes dievs šoreiz man nedaudz pastāvēja klāt," atzīst Gailums. "Ņemu to, kā tas nāk. Tagad ir jābauda mirklis, jāpriecājas par to, kas ir noticis."
Parīzes olimpiskajās spēlēs sportists guva krustenisko saišu savainojumu un tikai neilgi pirms Eiropas čempionāta atgriezās šķēpmešanas sektorā.
"Ticēju medaļai. Tieši medaļas aina bronzas izskatā manā galvā bija," norāda vieglatlēts. "Visgrūtāk ir tad, kad apzinies, ka vari, un tas rada vislielāko spiedienu. Tā ir tik smalka spēle, un es joprojām to katru dienu mācos."
Par Eiropas čempionu kļuva Vācijas šķēpmetējs Juliāns Vēbers, kurš pēdējā mēģinājumā raidīja šķēpu 90,40 metrus tālu, bet otrajā vietā ar 83,76 metriem ierindojās viņa tautietis Niks Tams.
Kvalifikācijā Gailums raidīja šķēpu 79,61 metru tālu, kas bija devītais labākais rezultāts.
28 gadus vecais Gailums Eiropas čempionātā startēja ceturto reizi. 2022. gadā ar rezultātu 78,82 metri viņš izcīnīja sesto vietu, bet pirms diviem gadiem Romā ar 82,28 metrus tālu raidījumu viņš finišēja septītais.
Šosezon viņš šķēpu bija metis 83,09 metru tālumā, kas Eiropas rangā bija 14. labākais rezultāts.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā ir škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.