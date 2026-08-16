“Nav spēka emocijām”: Latvijas U-16 izlases treneris pēc vēsturiskā triumfa
Kad soli pa solim veikta gara distance, nav spēka emocijām, kuras, iespējams, nāks vēlāk, Latvijas vīriešu U-16 basketbola izlases galvenā trenera Edija Šlesera teikto pēc uzvaras Eiropas U-16 čempionātā sestdien citē Latvijas Basketbola savienība (LBS).
"Kad soli pa solim veikta gara distance, nav spēka emocijām, kuras, iespējams, nāks vēlāk," saka Šlesers.
Komentējot čempionu titula sastāvdaļas, treneris uzsver, ka ir "jābūt talantam, kāds piemīt, pirmkārt, Bendžaminam Jānim Beruē, un arī citiem puišiem - neesam nemaz tik trūcīgi".
"Un jābūt vienotai komandai, kurā individuālie mērķi tiek pakārtoti kopējām interesēm," turpina 41 gadu vecais speciālists. "Komandai, kurā neatkarīgi no spēles laika un statusa katrs spēlētājs un arī vadības komandas dalībnieks ir priecīgs atrasties."
Viņš skaidro, ka par šo aspektu daudz tika runāts gatavošanās laikā, pieminot gan pozitīvos, gan ne tik pozitīvos piemērus.
"Biju patīkami pārsteigts par spēlētāju vecumam īsti neraksturīgo atbildību un profesionālismu, kas izpaudās gan spēlēs, gan ārpus laukuma," norāda Šlesers.
Beruē sestdien tika atzīts par Eiropas U-16 čempionāta vērtīgāko spēlētājs un tika iekļauts simboliskajā izlasē, kurā vietu nopelnīja arī vēl viens Latvijas izlases līderis Markuss Jahovičs.
Grupas spēlēs Latvijas jaunie basketbolisti ar 82:70 pārspēja Itālijas vienaudžus, ar 88:63 pieveica Turciju un ar 95:80 uzvarēja Čehiju, B grupā ieņemot pirmo vietu. Astotdaļfinālā ar 99:59 tika sagrauta Serbija, ceturtdaļfinālā latvieši ar 92:80 apspēlēja Grieķiju, bet pusfinālā ar 92:87 - Spāniju.
Latvijas U-16 puišu izlase finālā spēlēja otro reizi. 2014. gadā, kad čempionāts notika Latvijā, latvieši finālā arī tikās ar Franciju un zaudēja ar 53:78. Toreiz puišu izlases līderi bija tagadējie pieaugušo izlases spēlētāji Rodions Kurucs, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks un Roberts Blumbergs.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).