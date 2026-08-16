Ukraiņu augstlēcēja Mahučiha izcīna trešo Eiropas čempiones titulu
Ukrainas sportiste Jaroslava Mahučiha sestdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā trešo reizi karjerā izcīnīja zelta godalgu augstlēkšanā.
Mahučiha bija nodrošinājusi pirmo vietu ar pārvarētiem 1,97 metriem, taču viņa izlēma vēl mēģināt pārlēkt latiņu 2,01 metra augstumā. Visi trīs mēģinājumi bija neveiksmīgi.
Otrajā un trešajā pozīcijā ar pārvarētiem 1,95 metriem ierindojās poliete Marija Žodzika un Melnkalnes pārstāve Marija Vukoviča. Viņas mēģināja pārlēkt arī 1,97 metrus, taču tas neizdevās.
4x100 metru sprinta stafetē gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē uzvarēja Lielbritānijas sprinteri.
Sieviešu konkurencē Lielbritānijai zeltu atnesa Dina Ašere-Smita, Saksesa Eduana, Imani Lansikota un Emija Hanta, kurai tā bija trešā zelta godalga šajā Eiropas čempionātā. Britu sprinteres finišēja pēc 42,05 sekundēm, pārspējot otrās vietas ieguvējas šveicietes par 1,07 sekundēm.
Vīriešu konkurencē Lielbritānijas komandas sastāvā startēja Džeremija Azu, Luijs Hinklifs, Žarnels Hjūzs un Romels Gleivs, kuri finišu sasniedza pēc 38,45 sekundēm.
Trīssoļlēkšanā vīriešu konkurencē zeltu izcīnīja itālis Endijs Diass Hernandess, kurš jau otrajā mēģinājumā aizlēca 18,15 metrus tālu un sasniedza jaunu Itālijas rekordu. Otrais ar sasniegtiem 17,76 metriem bija portugālis Pedru Pičardu, kamēr trešais ar 17,37 metriem bija uzvarētāja tautietis Andrea Dallavalle.
400 metru skrējienā sievietēm ātrākā bija norvēģiete Henreiete Jēgere, kura finišēja 49,04 sekundēs, pirmo reizi karjerā kļūstot par Eiropas čempioni. Viņa par sekundi pārspēja polieti Natāliju Bukovecku, bet labāko trijnieku ar finišu 50,15 sekundēs noslēdza nīderlandiete Lieke Klavere.
Septiņcīņā zelta godalgu izcīnīja Īrijas sportiste Keita O'Konora, kura septiņās disciplīnās iekrāja 6751 punktu, sasniedzot jaunu Īrijas rekordu. Otrajā un trešajā vietā viņai sekoja nīderlandietes Emma Ostervegele un Sodija Doktere ar attiecīgi 6713 un 6664 punktiem.
10 000 metru skrējienā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Zviedrijas pārstāvis Andreass Almgrēns. Viņš sasniedza finišu pēc 27 minūtēm 23 minūtēm un 44 sekundēm, pārspējot otrās vietas ieguvēju Dominiku Lokinjomo Lobalu no Šveices par teju 20 sekundēm, bet trešais, atpaliekot nepilnas 45 sekundes, bija francūzis Džimijs Gresjē.
Savukārt 1500 metru skrējienā ātrākais bija Nīderlandes sportists Stefans Nilesens, kurš distanci veica trīs minūtēs un 35,70 sekundēs. Otrais, zaudējot 0,46 sekundes, bija zviedrs Samuels Pilstrēms, kamēr īrs Endrū Koskorans bija vēl par 0,08 sekundēm lēnāks un finišēja trešais.
Jau ziņots, ka šķēpmešanā bronzas godalgu izcīnīja Patriks Gailums.
Latvijas komandā ir šķēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.