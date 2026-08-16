Aktrises, mūziķi un sporta zvaigznes satiekas “Krastu mačā”
Aizvadītais diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs” Esplanādē pie Raiņa pieminekļa pulcēja ne vien profesionālus basketbolistus un amatieru basketbola entuziastus, bet ...
FOTO: slavenības zem groziem - spilgtākie mirkļi no “Krastu mača”
Aizvadītais diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs” Esplanādē pie Raiņa pieminekļa pulcēja ne vien profesionālus basketbolistus un amatieru basketbola entuziastus, bet arī virkni sabiedrībā zināmu personību.
Laukumā un tā malā bija sastopamas aktrises un aktieri, mūziķi, influenceri un citas Latvijā pazīstamas sejas.
Turnīrs sākās ar “Clean R” trīspunktu metienu konkursu, kurā spēkiem mērojās Kristaps Valters, Valdis Valters juniors, Iļja Kurucs, Verners Kohs, Edgars Krūmiņš, Juris Vītols, influenceris Gustavs Mellenbergs, jauniešu kustības “Ghetto Games” dibinātājs Raimonds Elbakjans un radio SWH “Krastu mača” konkursa uzvarētājs, kā arī “VEF Rīga” spēlētāji Jēkabs Niedra, Ralfs Aleksandrovs un Džordans Sīrss.
Pirmās laukumā devās “VEF Rīga” un “Ghetto Family” komandas, aizsākot diennakti ilgo basketbola maratonu.
Īpaši piesātināta bija arī sestdienas vakara un nakts programma. Skatītājus ar koncertu priecēja MARKO, bet vēlāk basketbola laukumā savas prasmes demonstrēja sabiedrībā iemīļotas aktrises. Viņu vidū bija Lelde Dreimane, Samira Adgezalova, Elīna Bojarkina, Zane Aļļēna, Amanda Baumgarte un Madara Viļčuka. Tāpat spēkos mērojās populāri aktieri un mūziķi.
Savukārt šodien norisināsies īpaša spēle, kas šogad tiks veltīta izcilās un leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņai. Sadarbībā ar “Rietumu Banku” par katru šajā mačā gūto punktu Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam tiks ziedoti 30 eiro.
Uļjana Semjonova savulaik bija viena no šī fonda izveidotājām, lai palīdzētu sportistiem grūtos dzīves brīžos, un ilgstoši vadīja organizāciju, kuru sabiedrībā bieži dēvēja par “Uļas fondu”.
17. “Krastu maču” tradicionāli noslēgs politiķu spēkošanās basketbola laukumā.
Ar vērienu atklāts "Krastu mačs"
Rīgas centrā, Esplanādē pie Raiņa pieminekļa, svinīgā gaisotnē dots starts jau septiņpadsmitajam diennakts basketbola turnīram "Krastu mačs".