Rīgā šodien sagaidīs Eiropas čempionus – Latvijas U-16 basketbolistus
Foto: Basket.lv
Čempionu sagaidīšana svētdien, 16. augustā, ap plkst.12:20 basketbola skvērā pie Daugavas Sporta nama.
Basketbols

Rīgā šodien sagaidīs Eiropas čempionus - Latvijas U-16 basketbolistus

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase, kas sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.

Rīgā šodien sagaidīs Eiropas čempionus – Latvijas ...

Latvijas basketbolistu sagaidīšanas pasākums pie Daugavas Sporta nama paredzēts no plkst. 12.20.

Latvijas U-16 izlase Rumānijā finālā sestdien ar ar 75:69 pārspēja Franciju un pirmo reizi izcīnīja Eiropas U-16 čempiontitulu. Latvijas basketbolisti turnīru noslēdza bez zaudējumiem.

Par Eiropas čempionāta vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Bendžamins Jānis Beruē, bet turnīra simboliskajā izlasē tika iekļauts arī Markuss Jahovičs.

Tēmas

Latvijas vīriešu basketbola izlase­Eiropas čempionāts basketbolāRīga

Citi šobrīd lasa