Čempionu sagaidīšana svētdien, 16. augustā, ap plkst.12:20 basketbola skvērā pie Daugavas Sporta nama.
Basketbols
Šodien 08:36
Rīgā šodien sagaidīs Eiropas čempionus - Latvijas U-16 basketbolistus
Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase, kas sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
Latvijas basketbolistu sagaidīšanas pasākums pie Daugavas Sporta nama paredzēts no plkst. 12.20.
Latvijas U-16 izlase Rumānijā finālā sestdien ar ar 75:69 pārspēja Franciju un pirmo reizi izcīnīja Eiropas U-16 čempiontitulu. Latvijas basketbolisti turnīru noslēdza bez zaudējumiem.
Par Eiropas čempionāta vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Bendžamins Jānis Beruē, bet turnīra simboliskajā izlasē tika iekļauts arī Markuss Jahovičs.