Šķēpmetējs Gailums Eiropas vieglatlētikas čempionātā izcīna bronzu
Latvijas sportists Patriks Gailums sestdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu.
Pirmajā mēģinājumā Gailums raidīja šķēpu 70,93 metrus tālu, bet otrajā piegājienā sasniedza par teju astoņiem metriem vairāk, raidot šķēpu 78,59 metrus tālu. Trešajā mēģinājumā latvieša raidītais šķēps sasniedza 82,97 metrus.
Atlikušajos trīs mēģinājumos Gailumam vairs neizdevās uzlabot rezultātu, sasniedzot 78,30, 77,73 un 80,33 metrus.
Par Eiropas čempionu kļuva Vācijas šķēpmetējs Juliāns Vēbers, kurš pēdējā mēģinājumā raidīja šķēpu 90,40 metrus tālu, bet otrajā vietā ar 83,76 metriem viņam sekoja tautietis Niks Tams.
Gailums ar 82,97 metriem pārspēja ceturtās vietas ieguvēju poli Davidu Vegneru par vienu centimetru.
Kvalifikācijā Gailums raidīja šķēpu 79,61 metru tālu, kas kopvērtējumā bija devītais labākais rezultāts.
28 gadus vecais Gailums Eiropas čempionātā startēja ceturto reizi. 2022. gadā ar rezultātu 78,82 metri viņš izcīnīja sesto vietu, bet pirms diviem gadiem Romā ar 82,28 metrus tālu raidījumu viņš finišēja septītais.
Šosezon viņš šķēpu ir metis 83,09 metru tālumā, kas Eiropas rangā ir 14. labākais rezultāts.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā ir škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.