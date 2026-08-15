Ostapenko Sinsinati turnīra otrās kārtas mačā atzīst Polijas tenisistes pārākumu
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko sestdien nepārvarēja Sinsinati "WTA 1000" turnīra vienspēļu otro kārtu.
Ostapenko, kura WTA rangā ierindojas 30. pozīcijā un turnīrā izsēta ar 26. numuru, otrās kārtas mačā ar 1-6, 3-6 piekāpās Polijas tenisistei Magdalēnai Frehai (WTA 41.).
Abas tenisistes iepriekš kortā bija tikušās divas reizes, abos mačos pie uzvaras tiekot Latvijas sportistei.
Ostapenko bija brīva no pirmās kārtas. Freha pirmajā kārtā ar 6-2, 7-5 apspēlēja Antoniju Ružiču no Horvātijas.
Ostapenko Sinsinati turnīrā spēlē desmito reizi un pērn viņa bez cīņas iekļuva trešajā kārtā. Freha Sinsinati "WTA 1000" sacenšas piekto reizi, taču viņa vēl ne reizi nav sasniegusi trešo kārtu.
Latvijas tenisiste pagājušajā nedēļā piedalījās Toronto "WTA 1000" turnīrā, kurā vienspēlēs nepabeidza otrās kārtas maču ar ķīnieti Džanu Šuai, izstājoties pie rezultāta 0-6, 0-4, bet dubultspēlēs kopā ar taivānieti Suveju Sje piedzīvoja zaudējumu pusfinālā.
Sinsinati "WTA 1000" turnīrā Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji sacentīsies arī dubultspēlēs.
Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos un noslēgsies nākamajā svētdienā.