Latvijas izlases līderis Beruē atzīts par Eiropas U-16 čempionāta vērtīgāko spēlētāju
Foto: Fiba.com
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlases līderis Bendžamins Jānis Beruē atzīts par Eiropas U-16 čempionāta vērtīgāko spēlētāju.
Basketbols

Latvijas izlases līderis Beruē atzīts par Eiropas U-16 čempionāta vērtīgāko spēlētāju

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlases līderis Bendžamins Jānis Beruē sestdien tika atzīts par Eiropas U-16 čempionāta vērtīgāko spēlētājs un tika iekļauts simboliskajā izlasē.

Latvijas izlases līderis Beruē atzīts par Eiropas...

Finālmačā Beruē, kurš pārliecinoši aizvadīja visu turnīru, finālmačā izcēlās ar 22 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām, kā arī bloķēja trīs pretinieku metienus.

Simboliskajā izlasē tika iekļauts arī Latvijas izlases spēlētājs Markuss Jahovičs, Lietuvas basketbolists Danieļus Jasikevičs, Francijas izlases spēlētājs Mesija Getāns Ivani un spānis Rīss Robinsons.

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Bendžamins Jānis Beruē­Eiropas čempionāts basketbolāLatvijaFrancijaRumānija

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