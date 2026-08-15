Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlases līderis Bendžamins Jānis Beruē atzīts par Eiropas U-16 čempionāta vērtīgāko spēlētāju.
Basketbols
Šodien 23:12
Latvijas izlases līderis Beruē atzīts par Eiropas U-16 čempionāta vērtīgāko spēlētāju
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlases līderis Bendžamins Jānis Beruē sestdien tika atzīts par Eiropas U-16 čempionāta vērtīgāko spēlētājs un tika iekļauts simboliskajā izlasē.
Finālmačā Beruē, kurš pārliecinoši aizvadīja visu turnīru, finālmačā izcēlās ar 22 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām, kā arī bloķēja trīs pretinieku metienus.
Simboliskajā izlasē tika iekļauts arī Latvijas izlases spēlētājs Markuss Jahovičs, Lietuvas basketbolists Danieļus Jasikevičs, Francijas izlases spēlētājs Mesija Getāns Ivani un spānis Rīss Robinsons.