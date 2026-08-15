Jonass Zviedrijas "Grand Prix" kvalifikācijas braucienu noslēdz pirmajā sešiniekā
Latvijas motosportists Pauls Jonass sestdien pasaules motokrosa čempionāta 15. posma Zviedrijas "Grand Prix" kvalifikācijā MXGP klasē ierindojās sestajā pozīcijā.
Jonass kvalifikācijas brauciena pirmajos apļos bija piektais, bet turpinājumā noslīdēja par vienu pozīciju zemāk un finišēja sestais.
Par kvalifikācijas brauciena uzvarētāju kļuva pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis Džefrijs Herlingss no Nīderlandes, kuram otrajā pozīcijā sekoja slovēnis Tims Gajsers, bet francūzis Romēns Fevrs noslēdza labāko trijnieku.
Savukārt MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis finišēja trešais, kamēr Kārlis Alberts Reišulis ierindojās 13. pozīcijā. Kvalifikācijā pirmo vietu ieņēma vācietis Zimons Lengenfelders.
Svētdien MXGP un MX2 klasēs tiks aizvadīti abi Zviedrijas "Lielās balvas" izcīņas braucieni.
Udevallā norisinās arī Eiropas čempionāta posms EMX250 un EMX125 klasēs. Pirmajā braucienā EMX250 klasē Jēkabs Kubuliņš finišēja 12. vietā, bet EMX125 klasē Jēkabs Hudolejs ierindojās 14. pozīcijā.
Svētdien tiks aizvadīti Eiropas čempionāta posma otrie braucieni.
Pasaules čempionātā šosezon ir 19 posmi. Sezona noslēgsies oktobra sākumā ar Nāciju kausu motokrosā.