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Basketbols
Šodien 20:57
Latvijas 3x3 basketbolistes demonstrē pārliecinošu sniegumu un sasniedz ceturtdaļfinālu
Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase, kurā spēlē Ieva Korzāne, Paula Mauriņa, Digna Strautmane un Karlīne Pilābere, sestdien Baku Pasaules sērijas turnīrā uzvarēja abās grupas spēlēs un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā.
C grupas pirmajā spēlē Latvijas izlase, kas izsēta ar sesto numuru, ar 14:9 pārspēja Vācijas komandu (3.).
Mauriņa guva sešus punktus, Strautmane iekrāja piecus punktus un 12 atlēkušās bumbas, bet Korzāne pievienoja trīs punktus un četras atlēkušās bumbas. Otrajā mačā Latvijas basketbolistes ar 12:9 apspēlēja Ēģiptes izlasi (13.).
Strautmane guva sešus punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, Mauriņa noslēdza maču ar četriem punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām, bet Korzāne noslēdza maču ar diviem punktiem un piecām atlēkušajām bumbām.
Ar divām uzvarām tikpat mačos latvietes iekļuva ceturtdaļfinālā, kas paredzēts svētdien.