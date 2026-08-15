FOTO: Rīgā ar vērienu atklāts "Krastu mačs": Kristaps Valters triumfē tālmetienos, bet "VEF Rīga" pieveic "Ghetto Family"
Rīgas centrā, Esplanādē pie Raiņa pieminekļa, svinīgā gaisotnē dots starts jau septiņpadsmitajam diennakts basketbola turnīram "Krastu mačs".
Precizitātes meistarklase un "VEF Rīga" pirmā uzvara
Pasākums tradicionāli tika atklāts ar "CleanR" tālmetienu konkursu, kurā savu meistarību kārtējo reizi pierādīja un ar 20 gūtiem punktiem uzvaras laurus plūca bijušais Latvijas izlases spēlētājs Kristaps Valters. Spraigajā finālā viņam izdevās pārspēt basketbolistus Ralfu Aleksandrovu un Verneru Kohu.
Turpinājumā laukumā devās divpadsmitkārtējā Latvijas Basketbola līgas (LBL) čempionvienība "VEF Rīga", kas Esplanādē aizvadīja savu pirmo šīs sezonas spēli. Rīdzinieki ar rezultātu 90:79 pārliecinoši pārspēja "Ghetto Family" komandu, savukārt par šī mača vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Aigars Šķēle.
Zvaigžņu nakts un īpaša piemiņa basketbola leģendai
Turnīra organizatori parūpējušies par īpaši piesātinātu programmu arī sestdienas vakarā un naktī. Pulksten 22.00 skatītājus priecēs MARKO koncerts, bet stundu vēlāk – pulksten 23.00 – laukumā dosies un savas basketbola prasmes demonstrēs sabiedrībā iemīļotas aktrises, kuru vidū būs Lelde Dreimane, Samira Adgezalova, Elīna Bojarkina, Zane Aļļēna, Amanda Baumgarte un Madara Viļčuka.
Pusnaktī, kā ik gadu, gaidāms viens no aizraujošākajiem un emocionālākajiem notikumiem – aktieru un mūziķu savstarpējais duelis. Aktieru godu laukumā aizstāvēs Maksims Busels, Artūrs Putniņš, Romāns Bargo, Meinards Liepiņš un citi. Savukārt mūziķu izlasi pārstāvēs Kārlis Vārtiņš, Ints Teterovskis, Kaspars Zemītis, Raiens Šaubergs (I MEAN LOVE), Jānis Niedra, Jurģis Namejs Zvejnieks, Dagnis Roziņš un citi skatuves mākslinieki.
Svētdien, 16. augustā pulksten 13.00, norisināsies īpaša spēle, kas šogad veltīta izcilās un leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņai. Sadarbībā ar "Rietumu Banku" par katru šajā mačā gūto punktu tiks ziedoti 30 eiro Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam. Zīmīgi, ka pati Uļjana Semjonova savulaik bija viena no šī fonda izveidotājām, lai palīdzētu sportistiem grūtos dzīves brīžos, un ilgstoši vadīja šo organizāciju, ko sabiedrībā bieži dēvēja par "Uļas fondu".
Uzreiz pēc tam, pulksten 14.00, 17. "Krastu maču" tradicionāli noslēgs politiķu spēkošanās.
Pilns Daugavas labā un kreisā krasta komandu sastāvs, kā arī precīzi spēļu laiki un detalizēta pasākuma programma atrodama oficiālajā turnīra mājaslapā www.krastspretkrastu.lv.