"Riga" futbolistes finālā sagrauj lietuvietes un izcīna Baltijas čempiontitulu
"Riga" komanda sestdien Rīgā izcīnīja Baltijas Sieviešu futbola līgas (BWFL) čempiontitulu.
Finālā "Riga" ar 7:0 (4:0) apspēlēja Viļņas "MFA Žalgiris-MRU" komandu. Trešajā minūtē ar precīzu 11 metru soda sitienu rīdzinieces vadībā izvirzīja Minami Oi, kam sekoja divi Kumbas Brimas gūti vārti, panākot 3:0. Pirmā puslaika kompensācijas laikā vēl vienu "pendeli" precīzi izpildīja Oi.
Otrajā puslaikā vēl pa reizei pretinieču vārtos bumu raidīja Oi, Brima un Karena Muradjana, laukuma saimniecēm izcīnot pārliecinošu uzvaru.
Savukārt cīņā par trešo vietu RFS futbolistes ar 0:5 (0:1) piedzīvoja sagrāvi pret Lietuvas klubu Šauļu "Gintra" un ierindojās ceturtajā pozīcijā.
Pusfinālā "Riga" mājās ar 3:0 pieveica "Gintra", bet RFS pēc 0:0 pamatlaikā ar 3:4 piekāpās "MFA Žalgiris-MRU" pēcspēles sitienu sērijā.
Šogad turnīrā piedalījās sešas komandas - pa divām spēcīgākajām katras Baltijas valsts pārstāvēm. Pirmajā posmā tika aizvadīts viena apļa turnīrs, vienas valsts pārstāvēm savā starpā netiekoties. Pusfinālā spēkiem mērojās pirmā posma pirmās un ceturtās, kā arī otrās un trešās vietas īpašnieces.
BWFL turnīrs tika izveidots 2005. gadā, piedzīvojot piecas darbības sezonas. Pēc 2010. gada sacensībām BWFL turnīra norise tika apturēta, bet 2017. gadā sacensības tika atjaunotas. Kopš turnīra atjaunošanas Latvijas pārstāvju labākie sasniegumi bija trešā vieta 2017., 2019. un 2022. gadā, bet pēdējās sezonās ir izcīnīta vieta finālā - sudrabs RFS komandai 2024. gadā un zelts "Riga" futbolistēm 2025. gadā.