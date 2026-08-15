Sāpīgs klupiens soli pirms fināla: Graudiņa un Samoilova Eiropas čempionātā cīnīsies par bronzu
Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova sestdien Polijas pilsētā Stare Jablonkos Eiropas čempionāta pusfinālā piedzīvoja zaudējumu un spēlēs par bronzu.
Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones Graudiņa un Samoilova pusfinālā ar 1-2 (21:13, 14:21, 10:15) piekāpās Spānijas pārim Sofija Isuskisa/Tanja Moreno (17.).
Cīņā par bronzu latvietes svētdien cīnīsies ar francūzietēm Klemensu Vjerā un Alinu Šamero (15.), kuras otrā pusfinālā ar 1-2 (21:19, 14:21, 12:15) zaudēja ar otro numuru izsētajām nīderlandietēm Katju Stamu un Raisu Shonu.
Latvijas duets A grupā ar 2-0 (27:25, 21:14) pieveica igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu (32.) un cīņā par pirmo vietu ar 2-0 (21:18, 21:17) - ukrainietes Valentinu Davidovu un Anhelinu Hmiļu (16.), uzreiz iekļūstot "play-off" otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā, kur piektdien ar 2-0 (21:17, 21:18) tika uzvarētas Vācijas pludmales volejbolistes Linda Boka un Lea Kunsta (14.). Ceturtdaļfinālā Latvijas pāris ar 2-0 (21:18, 21:13) pārspēja Ukrainas duetu Tetjana Lazarenko/Sofija Kurņikova (25.).
Polijā Graudiņa un Samoilova jau ir nopelnījušas 680 pasaules ranga punktus.
Isuskisa/Moreno bija tajā pašā A grupā, taču ar Latvijas pludmales volejbolistēm netikās. Spānietes ar 0-2 (23:25, 15:21) zaudēja Davidovai un Hmiļai, bet cīņā par trešo vietu un iekļūšanu "play-off" turnīrā ar 2-0 (21:15, 21:16) pārspēja igaunietes.
Pirmajā izslēgšanas spēļu turnīra kārtā spānietes ar 2-0 (21:12, 21:17) pieveica Lietuvas spēlētājas Ievu Dumbauskaiti un Gerdu Grudzinskaiti (18.), otrajā ar 2-1 (17:21, 22:20, 15:12) - Markētu Svozilovu un Marii Sāru Štohlovu (20.), bet ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:16, 21:14) pārspēja vēl vienu Lietuvas duetu Monika Paulikiene/Aine Raupelyīte (7.).
Vīriešu turnīrā ar ceturto numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ieņēma dalītu devīto vietu un nopelnīja 460 pasaules ranga punktus, bet dalītu 17. vietu ieņēma trešais Latvijas duets Edgars Točs/Gustavs Auziņš, kas tika pie 360 pasaules ranga punktiem.
Gan vīriešu, gan sieviešu turnīra uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā.
Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone.
Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas.
Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.