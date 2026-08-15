Latvijas U-16 izlasei cīņa pret Franciju par vēsturisko Eiropas čempionāta zeltu
Latvijas basketbolisti šodien Rumānijā Eiropas U-16 čempionāta finālā cīnīsies ar Francijas vienaudžiem.
Mačs sāksies plkst. 20.30 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot televīzijas kanālam LTV7. Spēlē par trešo vietu plkst. 18 tiksies Lietuva un Spānija.
Grupas spēlēs Latvijas jaunie basketbolisti ar 82:70 pārspēja Itālijas vienaudžus, ar 88:63 pieveica Turciju un ar 95:80 uzvarēja Čehiju, B grupā ieņemot pirmo vietu. Astotdaļfinālā ar 99:59 tika sagrauta Serbija, ceturtdaļfinālā latvieši ar 92:80 apspēlēja Grieķiju, bet pusfinālā ar 92:87 - Spāniju.
Francija D grupā ar 93:68 pārspēja Slovēniju, ar 85:61 - Beļģiju un ar 87:58 - Vāciju, grupā ierindojoties pirmajā vietā. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā francūži ar 89:54 pārspēja Gruziju, ceturtdaļfinālā ar 108:69 - Rumānijas komandu un pusfinālā ar 92:82 - Lietuvu.
Latvijas U-16 puišu izlase finālā iekļuvusi otro reizi. 2014. gadā, kad čempionāts notika Latvijā, latvieši finālā arī tikās ar Franciju un zaudēja ar 53:78. Toreiz puišu izlases līderi bija tagadējie pieaugušo izlases spēlētāji Rodions Kurucs, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks un Roberts Blumbergs.
Eiropas čempionāta finālā 2018. gadā spēlēja Latvijas U-18 junioru izlase. Arī toreiz čempionāts notika Latvijā, un finālā tika ciests zaudējums pret serbiem. Toreiz komandā spēlēja tagadējie pieaugušo izlases spēlētāji Artūrs Žagars, Artūrs Kurucs un Mārcis Šteinbergs.
Savukārt 2013. gadā Tallinā Eiropas čempionāta finālā ar itāļiem cīnījās Latvijas U-20 jauniešu izlase, kas arī piedzīvoja zaudējumu. Tolaik izlasē spēlēja vēlāk arī pieaugušo izlasē labu sniegumu demonstrējušie Andrejs Gražulis, Ojārs Siliņs, Jānis Bērziņš, Ingus Jakovičs un Kaspars Vecvagars, kurš nu jau uzsācis trenera karjeru un pērn "Valmieras" komandu aizveda līdz čempionu tituliem Latvijas un Igaunijas līgā, Latvijas čempionātā un Latvijas kausā.
Tas nozīmē, ka iespējamās uzvaras gadījumā Latvijas jauniešu izlase pirmo reizi vēsturē triumfēs Eiropas čempionātā. U-16 izlasē līderis ir Bendžamins Jānis Beruē, kurš ar vidēji spēlē gūtaijem 23,8 punktiem ir visa turnīra rezultatīvākais spēlētājs. Tāpat viņš ir labākais cīnītājs par atlēkušajām bumbām - 15,3 bumbas spēlē. Latvijas izlases otrs rezultatīvākais spēlētājs ar 18,7 punktiem ir Markuss Jahovičs, taču katrā spēlē izcēlušies arī citi spēlētāji.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).