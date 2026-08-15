Debitantei Liepiņai Eiropas vieglatlētikas čempionātā 30. vieta pusmaratona distancē soļošanā
Latvijas sportiste Modra Liepiņa sestdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā ierindojās 30. pozīcijā soļošanā pusmaratona distancē.
Liepiņa, kura Eiropas čempionātā startēja pirmo reizi, distanci veica stundā 48 minūtēs un 58 sekundēs un uzlaboja gan savu personīgo rekordu, gan sasniedza jaunu Latvijas rekordu.
Pusmaratona distancē sacentās 31 sportiste.
Par Eiropas čempioni kļuva Spānijas soļotāja Marija Peresa, kura finišēja stundā 30 minūtēs un sešās sekundēs, sasniedzot šīs sezonas labāko rezultātu pasaulē.
Viņa par teju minūti pārspēja jaunu personīgo rekordu sasniegušo itālieti Aleksandrinu Mihai, bet Ukrainas sportiste Ļudmila Oļjanovska finišēja pēc stundas 31 minūtes un septiņām sekundēm, sasniedzot jaunu Ukrainas rekordu, un bija trešā.
Vīriešu konkurencē pusmaratona distancē pie zelta godalgas tika spānis Pols Makgrats, kurš finišu sasniedza pēc stundas 23 minūtēm un 23 sekundēm. Otrajā un trešajā vietā, zaudējot attiecīgi 13 un 26 sekundes, viņam sekoja itāļi Frančesko Fortunato un Andrea Kosi.
Soļošanā maratona distancē sacenšas Raivo Saulgriezis.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā ir škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.