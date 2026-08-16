Jaunās zvaigznes Latvijas basketbolā, Gražuļa milzu nauda un pārsteigumi sporta karalienē. Aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa sportā bija pilna ar dažādiem notikumiem, kuros starmešu gaismā atradās dažādu vecumu Latvijas sportisti. Ja visam neizdevās izsekot līdzi, Jauns.lv atgādina par notikušo.
Visas nedēļas garumā par sevi spilgti lika runāt Latvijas U-16 basketbola izlase ar Bendžaminu Jāni Beruē priekšgalā. Viņš ar savu spilgto spēli ir turnīra labākais spēlētājs, bet komandas demonstrētais basketbols, kur izceļas ne tikai Beruē, ļāvis otro reizi Latvijas vēsturē tikt līdz finālam. Uzvaras gadījumā, kas vēlāk arī piepildījās, U-16 izlase pirmo reizi Latvijas vēsturē triumfēja Eiropas čempionātā - 2014. gadā arī pret Franciju tika piedzīvots zaudējums. No tās izlases vēlāk līdz pieaugušo basketbolam tika Rodions Kurucs, Kristers Zoriks, Roberts Blumbergs un Artūrs Strautiņš. Tas ļauj ar optimismu raudzīties Latvijas basketbola nākotnē.
Ja U-16 basketbolisti deva iemeslu priecāties, tad citi notikumi ap Latvijas basketbola notikumiem ne tik ļoti. Pēkšņi par atteikumu spēlēt Latvijas izlasē 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs augusta beigās paziņoja saspēles vadītājs Artūrs Žagars, kurš nesen noslēdza ienesīgu līgumu Ķīnā. Par, iespējams, karjeras beigām izlasē paziņoja Andrejs Gražulis, kuram ir sarežģījumi ar apdrošināšanas naudas saņemšanu par izlasē gūto savainojumu 2025. gada Eiropas čempionātā. Parrēķinājām, cik daudz spēka uzbrucējs, kurš demonstrēja augsta līmeņa sniegumu pēdējos gados, līdz šim apdrošināšanā ir saņēmis, bet cik vēl jāsaņem - summas ir iespaidīgas!
Šmucē iekļuvis basketbola aģents Artūrs Kalnītis, kura vadītā aģentūra BSA sadarbojas ar krievu klubiem, tajos darbā iekārtojot Ziemeļamerikas basketbolistus. Dažādi par tēmu izteikušies vairāki Latvijas izlases spēlētāji, kuri ir Kalnīša klienti, savukārt citi tuvāk stāvošie basketbolam, tostarp spēlētāju pārstāvēšanā, izmanto situāciju publiskai kritizēšanai. Valsts Drošības dienests gan sācis pārbaudi par Kalnīša aģentūras darbībām.
Īsi pirms Eiropas čempionāta pludmales volejbolā nelielas peripētijas bija lasāmas pludmales volejbolā, vienam pārim izsakot neapmierinātību ar savas dalības atsaukšanu. Tas gan nav liedzis vienam pārim, tiesa gan dāmām, cīnīties par godalgām. Eiropas čempionāts pašlaik risinās arī sporta karalienē vieglatlētikā. No Latvijas sportistiem lielāko pārsteigumu sagādājis sprinteris Oskars Grava, kuram nieka 0,02 sekundes pietrūka līdz bronzai! Tas ir Latvijas sprinteru augstākais jebkad sasniegums tik nopietnās sacensībās. Savukārt šķēpmešanas tradīcijas turpina Patriks Gailums - viņam bronza!
Slepus apprecējies futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu, bet mūžībā devies NBA viens no visu laiku uzvarām bagātākais treneris Dons Nelsons. Tieši viņa vadībā visspilgtākās sezonas basketbola mekā aizvadīja Andris Biedriņš. Tikmēr sieviešu WNBA uzvirmojušas karstas diskusijas par transpersonu vietu līgā.