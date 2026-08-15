Sprinteris Grava pēc piektās vietas norāda, ka varējis apsteigt konkurentus: "Bija vairāk jātic..."
Šodien padarīto atcerēšos visu dzīvi, piektdien televīzijas kanāla LTV7 tiešraidē pēc Eiropas vieglatlētikas čempionātā Birmingemā ieņemtās piektās vietas 200 metru sprintā teica Latvijas sprinteris Oskars Grava.
Grava finišēja 20,28 sekundēs, ieņemot piekto vietu. Tā kā pavējš bija 2,5 metri sekundē, rezultāts par Latvijas rekordu atzīts netiks. Latvijas rekords 20,41 sekunde kopš 1996. gada pieder Sergejam Inšakovam.
Gravas rezultāts ir Latvijas sportistu līdz šim labākais sasniegums Birmingemā.
"Šodien padarīto atcerēšos visu dzīvi," tiešraidē teica sprinteris.
Finālā ātrākais ar rezultātu 19,95 sekundes bija Vācijas sprinteris Ovens Anzā, otro vietu ar rezultātu 20,16 sekundes ieņēma mājinieks Žarnels Hjūzs, bet trešo vietu ar rezultātu 20,26 sekundes dalīja itālis Eseosa Desalu un šveicietis Timotē Mūmentālers. Abu rezultāti bija līdzīgi līdz pat tūkstošdaļai, tāpēc medaļas saņems abi.
Owen Ansah 🇩🇪 wins the European men's 200m title in 19.95s (+2.5)!🥇— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 14, 2026
🥈 Zharnel Hughes 🇬🇧 20.16
🥉 Eseosa Desalu 🇮🇹 20.26 (.251)
🥉 Timothe Mumenthaler 🔥 20.26 (.251) pic.twitter.com/M8OYruzsVl
Grava atceras, ka tiesneši ilgi pētīja fotofinišu, nosakot godalgoto vietu ieguvējus, un vienubrīd tika parādīts, ka Latvijas sportists ir finišējis trešais, taču viņam "bija nojausma, ka tā tomēr nav".
"Pēdējos metros tuvojos labākajiem, kas ir ļoti netipiski, bet šveicietis ar itāli izrādījās nedaudz stiprāki," atzīst 24 gadus vecais vieglatlēts.
Viņš bilst, ka varēja apsteigt konkurentus cīņā par trešo vietu.
"Bija vairāk jātic. Pirms starta likās, ka pirmais četrinieks ir neaizsniedzams, taču puiši bija saguruši pēc vakardienas skrējieniem," saka Grava "Savukārt mana stiprā puse ir izturēt vairākus skrējienus. Tas arī notika, un laikam jau piektā vieta nav tik slikta."
"Mēs varam labāk. Šobrīd tie ir tikai skaitļi uz tablo, un galvā to šobrīd nav iespējams aptvert. Tas liekas nereāli," par piektdien piedzīvoto un sasniegto saka sprinteris. "Vēl nezinu, kad sapratīšu, ko esam izdarījuši."
Grava ceturtdien priekšsacīkstēs ar laiku 20,69 sekundes savā skrējienā bija otrais, sasniedzot sacensību nākamo kārtu. Pusfinālā latvietis distanci noskrēja 20,27 sekundēs un savā skrējienā bija otrais, nodrošinot vietu finālā.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā ir škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.