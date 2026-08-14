Šveiciete Verro Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvar 800 metru skriešanā
Šveices sportiste Odrija Verro piektdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvarēja 800 metru skriešanā.
Verro uzvarēja ar sacensību rekordu minūte un 54,81 sekunde.
Otrā ar rezultātu minūte un 55,01 sekunde bija mājiniece Kīlija Hodžkinsone, bet trešā - 2025. gada pasaules čempione 400 metru barjerskrējienā nīderlandiete Femke Brudersa-Bola, kura beidza distanci minūtē un 55,54 sekundēs, atkārtojot valsts rekordu.
Ceturtā ar rezultātu minūte un 59,12 sekundes finišēja lietuviete Gabija Galvīdīte.
Jau ziņots, ka 200 metru finālā piektdien Latvijas sprinteris Oskars Grava finišēja 20,28 sekundēs, ieņemot piekto vietu.
Pamatsacensībās neizdevās iekļūt šķēpmetējai Anetei Sietiņai, kura ar rezultātu 56,24 metri ierindojās 13. vietā 29 sportistu vidū, un Valteram Kreišam kārtslēkšanā, kurš ar rezultātu 5,45 metri ieņēma 17. vietu 27 kārtslēcēju konkurencē.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā ir škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.