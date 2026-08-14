Gravam Eiropas vieglatlētikas čempionātā augstā piektā vieta 200 metru sprintā
Latvijas sprinteris Oskars Grava piektdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā ieņēma piekto vietu 200 metru sprintā.
Grava finišēja 20,28 sekundēs, ieņemot piekto vietu. Tā kā pavējš bija 2,5 metri sekundē, rezultāts par Latvijas rekordu atzīts netiks. Latvijas rekords 20,41 sekunde kopš 1996. gada pieder Sergejam Inšakovam.
Gravas rezultāts ir Latvijas sportistu līdz šim labākais sasniegums Birmingemā.
Finālā ātrākais ar rezultātu 19,95 sekundes bija Vācijas sprinteris Ovens Anzā, otro vietu ar rezultātu 20,16 sekundes ieņēma mājinieks Žarnels Hjūzs, bet trešo vietu ar rezultātu 20,26 sekundes dalīja itālis Eseosa Desalu un šveicietis Timotē Mūmentālers. Abu rezultāti bija līdzīgi līdz pat tūkstošdaļai, tāpēc medaļas saņems abi.
Grava ceturtdien priekšsacīkstēs ar laiku 20,69 sekundes savā skrējienā bija otrais, sasniedzot sacensību nākamo kārtu. Pusfinālā latvietis distanci noskrēja 20,27 sekundēs un savā skrējienā bija otrais, nodrošinot vietu finālā.
Jau ziņots, ka piektdien pamatsacensībās neizdevās iekļūt no šķēpmetējai Anetei Sietiņai, kura ar rezultātu 56,24 metri ierindojās 13. vietā 29 sportistu vidū un no 12. vietas, kas ļautu iekļūt pamatsacensībās, atpalika 66 centimetrus.
Kārtslēkšanā pamatsacensībās neizdevās iekļūt Valteram Kreišam, kurš ar rezultātu 5,45 metri ieņēma 17. vietu 27 kārtslēcēju konkurencē.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā ir škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.