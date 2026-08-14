Itāliete Batokleti Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvar 10 000 metru skriešanā
Itālijas vieglatlēte Nadja Batokleti piektdien Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvarēja 10 000 metru skriešanā, svinot savu otro uzvaru Birmingemā.
Viņa finišēja ar rezultātu 31 minūte un 41,17 sekundes, pēc panākuma 5000 metros uzvarot arī divreiz garākā distancē un atkārtojot savu dubultuzvaru, kas pirms diviem gadiem tika gūta Romā.
Otrā ar rezultātu 31 minūte un 45,76 sekundes bija nīderlandiete Maurēna Kostere, bet trešā ar rezultātu 31 minūte un 47,81 sekunde - Beļģijas staiere Jana van Lenta.
Plkst. 23.25 200 metru finālā skries Oskars Grava.
Jau ziņots, ka piektdien pamatsacensībās neizdevās iekļūt no šķēpmetējai Anetei Sietiņai, kura ar rezultātu 56,24 metri ierindojās 13. vietā 29 sportistu vidū un no 12. vietas, kas ļautu iekļūt pamatsacensībās, atpalika 66 centimetrus.
Kārtslēkšanā pamatsacensībās neizdevās iekļūt Valteram Kreišam, kurš ar rezultātu 5,45 metri ieņēma 17. vietu 27 kārtslēcēju konkurencē.
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā šodien nestartē, bet, sākot ar ceturtdienu, kontinenta meistarsacīkstēs piedalīsies septiņi Latvijas vieglatlēti - šķēpa mešanā startēs Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēkšanā - Valters Kreišs, 200 metru sprintā - Oskars Grava, bet Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa soļošanā sacentīsies attiecīgi maratona un pusmaratona distancē.
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.