Tas ir fināls! Latvijas basketbolisti spēlēs Eiropas U-16 čempionāta finālā
Latvijas basketbolisti piektdien Rumānijā svinēja uzvaru Eiropas U-16 čempionāta pusfinālā un sestdien par pirmo vietu cīnīsies ar Franciju.
Latvieši ar 92:87 (18:22, 28:24, 28:26, 18:15) pieveica Spānijas vienaudžus.
Spēli ar precīzu tālmetienu sāka spāņi, 3:0 panākot pēc Rīsa Robinsona metiena. Spānijas izlase pamazām palielināja pārsvaru līdz 20:11 pēc Karlosa Elordi divpunktu metiena no groza apakšas.
Spāņi bija vadībā līdz 18. minūtei, kad Bendžamins Jānis Beruē ar divpunktu metienu rezultātu izlīdzināja - 39:39. Vadībā gan latviešiem pirmajā puslaikā izvirzīties neizdevās, taču Rolands Teikmanis puslaiku noslēdza ar precīzu divpunktu metienu, panākot 46:46.
Pirmoreiz vadībā Latvijas izlase spēlē izvirzījās vien otrā puslaika 11. sekundē, kad tālmetienu iemeta Markuss Aleksandrovs - 49:46.
Laukumā ritēja divu spēkos līdzīgu komandu cīņa, kurā lielāko pārsvaru līdz tam spēlē Latvijas izlase sasniedza pēc Beruē tālmetiena - 69:63.
Cīņa par uzvaru turpinājās arī pēdējā ceturtdaļā. Ar sešiem pēc kārtas gūtiem punktiem spāņi pēc viena precīza Hana Serdana soda metiena panāca 82:77.
Ar Ronalda Teikmaņa un Markusa Jahoviča tālmetieniem Latvija atguva pārsvaru - 85:84 un noturēja vadību līdz mača beigām.
Otrā pusfinālā Francija ar 92:82 (26:17, 21:20, 22:33, 23:12) pārspēja Lietuvu.
Grupas spēlēs Latvijas jaunie basketbolisti ar 82:70 pārspēja Itālijas vienaudžus, ar 88:63 pieveica Turciju un ar 95:80 uzvarēja Čehiju, B grupā ieņemot pirmo vietu. Astotdaļfinālā ar 99:59 tika sagrauta Serbija, bet ceturtdaļfinālā latvieši ar 92:80 apspēlēja Grieķiju.
Spānija grupā ar 96:86 uzvarēja grieķus, ar 75:51 - Gruziju un ar 101:62 sagrāva Izraēlu, C grupā ierindojoties pirmajā vietā. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā spāņi ar 97:60 pārspēja Beļģiju un ceturtdaļfinālā ar 86:74 - Polijas komandu.
Latvijas un Spānijas izlases pirms nepilnām divām nedēļām tikās Baltijas kausā mačā par pirmo vietu, kurā ar 81:77 pārāki bija Spānijas basketbolisti.
Eiropas čempionāts Oradjā beigsies sestdien.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).