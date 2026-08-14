Latvijas pludmales volejbola zvaigznes Graudiņa/Samoilova sasniedz Eiropas čempionāta pusfinālu
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova piektdien Polijas pilsētā Stare Jablonkos iekļuva Eiropas čempionāta pludmales volejbolā pusfinālā.
Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones Graudiņa un Samoilova ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:18, 21:13) pieveica Ukrainas duetu Tetjana Lazarenko/Sofija Kurņikova (25.).
Pusfinālā latvietes sestdien spēlēs ar Spānijas pāri Sofija Isuskisa/Tanja Moreno (17.).
Jau ziņots, ka A grupā Latvijas pāris abās A grupas spēlēs uzvarēja divos setos un grupā ieņēma pirmo vietu, uzreiz iekļūstot "play-off" otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā, kur piektdien ar 2-0 (21:17, 21:18) uzvarēja Vācijas pludmales volejbolistes Lindu Boku un Leu Kunstu (14.).
Jau ziņots, ka vīriešu turnīrā ar ceturto numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ieņēma dalītu devīto vietu un nopelnīja 460 pasaules ranga punktus, bet dalītu 17. vietu ieņēma trešais Latvijas duets Edgars Točs/Gustavs Auziņš, kas tika pie 360 pasaules ranga punktiem.
Gan vīriešu, gan sieviešu turnīra uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā.
Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone.
Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas.
Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.