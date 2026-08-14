Latvijas pārim Pļaviņš/Fokerots Eiropas čempionātā dalīta devītā vieta
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots piektdien Polijas pilsētā Stare Jablonkos cieta zaudējumu Eiropas čempionāta astodaļfināla mačā un ieņēma dalītu devīto vietu.
Ar ceturto numuru izsētie Pļaviņš un Fokerots ar 0-2 (18:21, 9:21) piekāpās Zviedrijas pārim Jūnatans Helvigs/Dāvids Omans (2.).
Latvieši turnīru beidza dalītā devītajā vietā, nopelnot 460 pasaules ranga punktus.
Pļaviņš un Fokerots visās trīs apakšgrupas spēlēs izcīnīja uzvaras divu setu cīņās un D grupā ierindojās pirmajā vietā, nodrošinot vietu "play-off" otrajā kārtā jeb astodaļfinālā.
Jau ziņots, ka ceturtdien vēl viens Latvijas duets Edgars Točs/Gustavs Auziņš nepārvarēja "play-off" pirmo kārtu un noslēdza turnīru dalītā 17. vietā, kā arī izcīnīja 360 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka sieviešu turnīrā ceturtdaļfinālā iekļuva turnīrā ar pirmo numuru izsētās pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, kuras ceturtdaļfināla mačā piektdien, ne ātrāk kā plkst. 19, tiksies ar Ukrainas duetu Tetjana Lazarenko/Sofija Kurņikova (25.).
Gan vīriešu, gan sieviešu turnīra uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā.
Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone.
Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas.
Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.