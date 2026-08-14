Pludmales volejbolistes Graudiņa/Samoilova divos setos sasniedz Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu
Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova piektdien Polijas pilsētā Stare Jablonkos Eiropas čempionātā nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā.
Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones Graudiņa un Samoilova astotdaļfinālā ar 2-0 (21:17, 21:18) uzvarēja Vācijas pludmales volejbolistes Lindu Boku un Leu Kunstu (14.). Ceturtdaļfinālā, kas arī norisināsies piektdien, Latvijas duets spēkosies ar ukrainietēm Tetjanu Lazarenko un Sofiju Kurņikovu (25.). Latvijas duets visās trīs apakšgrupas spēlēs uzvarēja divos setos un A grupā ieņēma pirmo vietu.
Piektdien vēl vīriešu sacensībās ar ceturto numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots plkst. 17 astotdaļfinālā spēkosies ar Zviedrijas pāri Jūnatans Helvigs/Dāvids Omans, kuriem turnīrā ticis otrais numurs. Pļaviņš un Fokerots visās trīs apakšgrupas spēlēs guva panākumus divu setu cīņā un D grupā ierindojās pirmajā pozīcijā.
Jau ziņots, ka ceturtdien trešais Latvijas duets Edgars Točs/Gustavs Auziņš nepārvarēja "play-off" pirmo kārtu un noslēdza turnīru dalītā 17. pozīcijā. Gan vīriešu, gan sieviešu turnīra uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā. Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone.
Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas. Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.