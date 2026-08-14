Pasaules vicečempione Sietiņa netiek Eiropas čempionāta finālā, kvalifikācijā apstājas arī kārtslēcējs Kreišs
Ne pārāk veiksmīgs 14. augusta sākums bijis Latvijas vieglatlētiem. Nedz Anete Sietiņa, nedz Valters Kreišs neiekļuva savu distanču finālos Eiropas čempionātā vieglatlētikā.
Finālam pietrūkst 66 centimetri
Latvijas sportiste Anete Sietiņa piektdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā savā kvalifikācijas grupā sasniedza septīto labāko rezultātu un kopvērtējumā ieņēma 13. vietu, neiekļūstot pamatsacensībās.
A kvalifikācijas grupā pirmajā mēģinājumā Sietiņa raidīja šķēpu 56,24 metrus tālu, bet otrajā un trešajā piegājienā latviete pārkāpa līniju un rezultāts netika ieskaitīts. A grupā viņa bija septītā.
Kopvērtējumā Latvijas šķēpmetēja ierindojās 13. pozīcijā un atpalika 12. vietas, kas ļautu iekļūt pamatsacensībās, par 66 centimetriem. No 29 kvalifikācijā startējušajām sportistēm pamatsacensības sasniedza 12 labāko rezultātu īpašnieces.
Sietiņa Eiropas čempionātā startēja trešo reizi, bet pirms diviem gadiem Romā viņa ierindojās septītajā pozīcijā. Šosezon latviete šķēpu raidījusi 60,05 metrus tālu, kas ir trešais labākais rezultāts Eiropā.
Tikai viens pārvarēts augstums
Latvijas sportists Valters Kreišs piektdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā kārtslēkšanā nesasniedza pamatsacensības.
Kvalifikācijā Kreišs ar trešo mēģinājumu pārlēca 5,45 metrus, bet pēc tam viņam nepietika ar trīs mēģinājumiem, lai pārvarētu 5,60 metrus. Savā kvalifikācijas grupā Latvijas sportists ieņēma desmito vietu, bet kopvērtējumā ierindojās 17. pozīcijā. Pamatsacensībām kvalificējās visi sportisti, kuri pārlēca 5,60 metrus, kā arī tie, kuri ar pirmo mēģinājumu pārvarēja 5,45 metru augstumu.
Kreišs Eiropas meistarsacīkstēs piedalījās otro reizi. Pirms diviem gadiem Latvijas kārtslēcējs ierindojās 14. pozīcijā. Kreišs šosezon pārlēcis 5,80 metrus, kas Eiropas rangā ir 20. labākais rezultāts.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās. Latvijas komandā ir škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs. Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.